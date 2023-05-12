李毓芬38歲生日狀態好少女味濃　親整花藝慶祝：溫馨house party

台灣歌手李毓芬（Tia Lee | Lee Yu Fen）早前推出歌曲《再見公主》紅遍國際，順勢發起的#EmpowerHer全球女性支援活動，亦獲得不少人支持，在海外知名度有升無跌。為音樂事業忙個不停的她，11日就迎來38歲生日，便抽空同多位好朋友一起慶祝，在社交網站上貼簡單而溫馨的生日影片同網友分享，大家亦紛紛為她送上生日祝福。

《再見公主》紅遍國際。（官方提供）

從影片中可見，身穿黑色露背裝的Tia非常時尚，頭上還戴印有「Happy Birthday」的飾物，非常可愛。而是次生日會在家中舉行，雖然小型不過非常溫馨有儀式感，眼見餐桌上擺滿了不少美食，有兩個款式的生日蛋糕，單看就已經覺得好好吃。而且身旁有不少花朵﹑氣球襯托，整個生日環境非常有氣氛。

餐桌上擺滿不少美食呀！（影片截圖）

而愛犬Sun Sun亦有陪同她一起度過這個重要日子，她還不時作狀親吻Sun Sun，畫面非常有愛。Tia雖然已經38歲，不過卻保養得宜，整個狀態完全不輸時下年輕女明星，她開心留言表示：「今天下午與閨密們一起在家辦了一個簡單而溫馨的 house party，更用我滿滿的愛與正能量親手製作了花藝作品，迫不及待與大家分享！祝我生日快樂。」不少網友都立即為她送上生日祝福，希望女神快樂過每一天。

Tia作狀親吻Sun Sun。（影片截圖）