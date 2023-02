倫敦時裝週閉幕李毓芬百變造型驚喜現身　完美展現時尚標桿地位

首度現身年度時尚盛世的李毓芬,向世界獨家展現出Julien Macdonald秋冬23最新時裝。



備受關注的2023年倫敦時裝週在整個週末進行得如火如荼。今年2月的時裝週展示了2023年秋冬系列的設計和趨勢。今年,時尚國際華語流行女歌手、影視演員、時尚寵兒李毓芬(Tia Lee | Lee Yu Fen)在倫敦時裝週的慶典上掀起了熱潮。在上年年尾以新歌《再見公主》及一系列跨媒體作品強勢回歸的Tia,在倫敦時裝週首次亮相,與一線國際名人一同出現在Julien Macdonald、大衛·寇馬(David Koma)、理查德·奎因(Richard Quinn)的騷場及Moncler 天才創藝 (Moncler Genius) 和ES雜誌及Perfect Magazine(Es & Perfect Magazine)的時尚派對上。其中有美國資深演員演員瓊·考琳絲(Joan Collins)、電視節目主持人艾希莉‧葛萊漢(Ashley Graham)、超模莎拉·桑帕伊奧(Sara Sampaio)、 英國版《Vogue》雜誌主編 Edward Enninful、美國唱作歌手愛莉西亞·姬絲(Alicia Keys)、愛爾蘭流行歌手,男孩特區(Boyzone)成員羅南·基廷(Ronan Keating)、美國饒舌歌手菲路·威廉斯(Pharrell Williams)、及社交名媛藍儂·蓋勒(Lennon Gallagher)等國際藝人。

Tia是唯一獲朱利安·麥克唐納(Julien Macdonald)選中,能在秋冬秀場前穿上該系列高定服裝的名人。

Julien Macdonald高定長裙全場注目

在為期數日的旅程中,Tia穿梭於本時裝週最高熱度的騷,並展現了多個令人難忘的造型 ;由其是於Julien Macdonald時裝騷上,Tia搶在天橋模特兒的前頭,超前將來季推出的高定時裝穿在身上,更是震懾全場。

在眾多一線明星中,Tia是唯一獲Julien Macdonald選中,能在秋冬騷場前穿上該系列高定服裝的名人。這件由英國時尚王牌親自挑選的禮服採用了手工水晶刺繡的喱士吊帶裙,外搭一件純黑雪紡斗篷, 搭配了一雙來自 Gina 的閃亮涼鞋,以及來自 Jessica McCormack 的鑽石網球頸鍊和銀色星形鉚釘令她在星光熠熠的騷場上大放異彩。Tia迷人的造型勾勒出柔美的輪廓,頌揚女性無盡的力量和賦權。在星期日(19號)Julien Macdonald的騷場上,Tia 與眾多國際一線時尚偶像同坐在第一排。

「能與Julien Macdonald見面並收到他最新系列的華麗禮服,我感到非常榮幸。複雜精細的細節證明了 Julien 對他手藝的熱情,我很喜歡穿上它的感覺,也很享受觀看這場秀裡面他最新系列的作品。」騷後 Tia 分享道。

有「魅力之王」美譽的Julien Macdonald在極為年輕時已獲「老佛爺」卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)任命為Chanel的針織品首席設計師;在 2001 年,他接替鬼才Alexander McQueen,成為法國時裝品牌Givenchy 的創意總監。1997 年,他推出了自己的品牌,並迅速成為引領英國的時裝設計師。

Julien Macdonald曾獲得過不少獎項,他曾榮獲 「Elle英國年度設計師大獎」、2003 年 獲得了「英國最有魅力年度設計師大獎」(British Glamour’s Designer of the Year)、GQ 年度女裝設計師大獎(GQ ‘s Womenswear Designer of the year)等殊榮。他更曾獲得國際級舞台藝術大獎——勞倫斯·奧立佛獎(Olivier Awards)的提名,並在2004 年獲得大英帝國勳章 (OBE),以表彰他對時裝業的貢獻。

其作品一直深受國際流行音樂天后Beyonce、 美國歌手Rihanna、美國歌手Katy Perry、美國天后Taylor Swift、美國歌手Jennifer Lopez、話題女王Kim Kardashian、美國超級名模海蒂·克隆(Heidi Klum) 與英國超級名模娜奧美·金寶(Naomi Campbell)等名人熱烈追捧。

Tia與時裝設計師朱利安·麥克唐納(Julien Macdonald)的合照。

出席多個知名品牌騷場

除了在Julien Macdonald的騷場上隆重登場外,Tia 還出現在理查德·奎因(Richard Quinn)和大衛·寇馬(David Koma)等騷場的前排。理查德·奎因 (Richard Quinn) 是首個讓已故英女皇(Queen Elizabeth II)看他品牌秀場的設計師;其設計隨即由艾瑪·阿拉穆丁(Amal Clooney)帶上國際舞台。在2018年,她穿著理查德·奎因(Richard Quinn)的設計出席大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala),令眾人驚喜萬分。

在理查德·奎因(Richard Quinn)FW2023的最新騷場,Tia以該品牌2023 春季系列的刺繡外套登場。這件外套以怒放的花卉為裝飾並鑲有各式珠子,配上來自Victoria Grant以精緻的串珠和網狀細節為裝飾的淚滴形頭飾,令這次裝扮的優雅度得以進一步昇華; 周仰傑(Jimmy Choo)黑色絨面涼鞋將串珠的主題進一步延伸,最後以 Theo Fennell珍珠耳環作結,整個造型令人一見難忘。

Tia以該品牌2023 春季系列的刺繡外套登場。(官方提供)

此外,在大衛·寇馬(David Koma)FW23的騷場上,Tia 以一身閃亮的銀色兩件式西裝,配上系列中的作戰靴出席這次騷場。Amina Muaddi的鍊式鑽石耳環亦為這個造型添上光彩;而 Gentle Monster的 Noir Sleek 太陽眼鏡則強化了Tia這次造型的個性。

Tia以一身閃亮的銀色兩件式西裝出席,非常手搶眼。(官方提供)

Tia回歸以來的成就

Tia無疑已經完成了她的蛻變,從一個被過度保護和控制的藝人,蛻變成一個強大而獨立的女性,準備以生命影響這個世界。

在過去半年,Tia的《再見公主》新曲以及其動畫和動態影像企劃向過去的苦澀致敬,展現出Tia對抗刻板印象的決心。歌曲是格林美獲獎重炮級製作人Swizz Beatz操刀,曾為包括美國流行音樂天后Madonna、美國小天王Justin Bieber、Jay-Z等在內的眾多音樂傳奇創作熱門歌曲,這次亦是他音樂生涯上製作的第一首中文歌曲。 本著為女性賦權的精神,Tia發起了全球性的#EmpowerHer活動。她以自己的歌曲作為宣傳女性權益和慈善事業的媒介,以提高人們對支援女性的意識。#EmpowerHer捐助世界各地支援的女性慈善機構,其中包括美國的Beats by Girlz和Women in Music、香港Teen's Key和新加坡Daughters of Tomorrow。而另外一個亮點則是16個來自15個地區的KOLs為應援Tia以#EmpowerHerDance挑戰響應她的全球活動,在全球獲得超過1.58億觀眾的關注。此外,Tia更與格林美獎得主女子組合DJ NERVO合作,推出重新混音的《再見公主》。因為獲得全球女性的支持讓《再見公主》成為YouTube史上第一首最快突破1億觀看次數的華語流行歌曲。

帶著為女性奉獻的使命和願景,Tia重新定義她作為音樂人和時尚偶像在世界的位置,告別過去的自己。這次的時裝之旅對Tia意義非凡,實在令人期待她在《再見公主》系列後會再為我們帶來怎樣的作品。如果想瞭解更多Tia的時尚動態,大家記得密切留意Tia的社交平臺:Instagram、YouTube、微博和Facebook!