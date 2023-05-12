楊洋王楚然疑熱戀面臨脫粉　唔承認唔澄清被指不及鹿晗有擔當

內地人氣男星楊洋近日被爆出與女星王楚然熱戀，二人被媒體影到在同一間酒店共宿三晚，隨即成為微博熱搜受到討論。對於疑發展地下戀他們並沒有對外作出回應，而楊洋的微博亦被發現有脫粉的跡象，其更被不少網友指出沒有擔當，不及當年鹿晗大方認愛關曉彤的真男人行為。

王楚然﹑楊洋疑熱戀。（王楚然微博圖片﹑楊洋微博圖片）

自從楊洋﹑王楚然被爆疑熱戀後，似乎有粉絲接受不了而選擇退粉，他的微博被發現從原本的5689.9萬下降為5689.6萬﹑5689.3萬，慢慢有下滑的情況。其實，作為頂流男偶像，他自然有不少女粉絲是大家精神﹑生活上的寄託，如今被爆出疑有戀情，自然大家難以接受，而且他又沒有出來向外界說個明白，所以大家不滿就脫粉。

楊洋的微博被發現有脫粉跡象。（微博圖片）

另外，對於二人疑發展戀情一事，其實他們已不是第一次被懷疑，其實早在今年2月，已有網友爆料在馬爾代夫偶遇楊洋與王楚然，其後又發現兩人行程有很高的重合度，只不過是次被影到於酒店共宿，似乎證據確鑿令大家深信不已。不過，他至今對該事依然保持沉默，不承認﹑不澄清，被不少網友指出沒有擔當，不敢公開另一伴，更將他同鹿晗比較，激讚同是頂流男星的鹿晗當年在微博大方認愛關曉彤非常有種，對他的行為讚不絕口，絕對是娛樂圈的真男人。