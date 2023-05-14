梁競徽生意愈做愈大終完成人生願望　登長城激動：很震撼

近年已將重心轉移內地發展的梁競徽（前名梁烈唯）做得有聲有色，除了接拍影視作品之外，在直播帶貨行列更做出好成績。而似乎獲得的收益不俗，令他投資副業開鐘錶店、車行等，生意愈做愈大。近日，他就抽空去了北京旅行，首次踏上萬里長城，令他內心大為感動，一圓他心中願望。

梁競徽在內地發展做得有聲有色。（微博圖片﹑梁競徽微博圖片）

俗話有說：「不到長城非好漢。」梁競徽都深明這個道理，所以難得去北京旅行，他亦不會錯過這個機會。打扮休閒的他一踏足長城附近已經非常感動，看到古時候的建築令他不禁表示：「我們現在在第一個門口了，很奇怪的，因為平常呢如果看見這種門都是在TVB裡面，現在走過這個門，真的在長城，心裡面特別激動。」

梁競徽完成心中願望之一，來到萬里長城。（影片截圖）

在長城上他努力向上走，眼見四周環境非常漂亮既壯闊，亦令他不禁激起心中熱血唱起歌曲《精忠報國》：「狼煙起，江山北望，龍起卷馬，長嘶劍氣如霜。」眼見長城的雄偉壯闊，他亦隔空向子女喊話：「爸爸現在在長城，哇，這裡很厲害的，等你們大點的時候，帶你們來這裡，看看逛逛。」

梁競徽心中激盪唱歌。（影片截圖）

萬里長城氣勢磅礡，景色壯觀，是不少人心中旅行的必去景點，而對於梁競徽來說則是完成了他人生願望之一：「終於都將我人生第二個好大的願望呢就完成了，就是來到長城了，就覺得這裡很震撼想着來感受一下。」正因近距離眼見這座雄偉的古建築，亦令他不禁感嘆祖國的偉大：「第一次探索北京這個城市，感覺離歷史更近一點，身體在適應不同溫度，心裡在承受異樣感動。」相信是次的旅行，令他大開眼界。

去年9月梁競徽與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，當時他戴住隻官方定價286,000港元，但炒價超過635,000港元的全金DAYTONA接受訪問。（資料圖片）