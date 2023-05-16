聲生不息寶島季｜52歲莫文蔚Deep V曬身材　孖竇靖童合唱跑出奪獎

莫文蔚在大陸節目《聲生不息·寶島季》加入張信哲戰隊，最新一集合體王菲女兒竇靖童獻唱〈天黑黑〉，引發熱議並奪得該集金曲，連同上集跟那英對唱的〈十萬毫升淚水〉連兩周出線，獲得節目頒發金曲大滿貫殊榮。



她加入後跟張信哲合唱〈當愛已成往事〉，笑稱兩人等了20多年才首度合作，張信哲回說她當年太受歡迎，當紅男歌手都在排隊搶著合作，自嘲如今熬成大哥，才有合唱機會。

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莫文蔚雖沒加入好友那英隊伍，卻大膽建議兩隊合作，讓節目破例改變規則，才促成她跟那英相隔17年再度合唱。而對於跟竇靖童的合作，莫文蔚形容竇靖童年紀輕輕有個性，不僅演唱技巧不俗，也非常有音樂才華，竇靖童則說：「能跟喜歡的歌手一起唱歌是幸福的事。」

此外，她每集的華麗造型相當吸睛，粉色亮片禮服與Deep V黑色禮服襯托出其氣質，舉手投足自信心爆棚，保養得宜的她平時維持運動習慣，不時與老公Johannes爬山健行，成為兩人維繫甜蜜感情的訣竅之一。這次老公陪著她前往長沙錄影，成為台下最佳的應援觀眾，連節目組私下都能感受到這對夫妻帶來的滿滿幸福，羨慕不已。

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