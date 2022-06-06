瘦腿｜莫文蔚40吋長腿保養秘技　每日倒立食蔬菜可幫助瘦腿？

「情歌天后」莫文蔚（Karen）出道多年，無論在演戲或唱歌方面都有驕人成績。除了事業得意，她與德籍初戀丈夫Johannes的婚姻生活也十分甜蜜。最近踏入52歲生日的Karen，罕有在社交網站大晒與老公的合照，羨煞旁人。除了與初戀老公分開30年後重遇並結為夫婦的浪漫史，令人津津樂道外，莫文蔚的纖瘦身形以及一雙40吋長腿都令一眾女士羨慕。



莫文蔚於演唱會還原25年前唱片封面《全身莫文蔚》經典瞓梳化一幕，她曾指其纖瘦身形以及長腿優勢一半靠天生、一半靠保養，保持良好飲食習慣以及運動。(mokabyebaby@Insatgram)

剛於6月2日踏入52歲的莫文蔚，入行至今接近30年，Karen多年來無論是外貌還是身形均宛如當年。在紅館去年舉行的最後一個巡唱，《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》中，Karen更重演1996年的唱片封面《全身莫文蔚》經典瞓梳化一幕，令人驚嘆Karen的保養長腿心得，當時甚至有傳聞指演唱會主辦方為莫文蔚的美腿購入高額保險。除卻遺傳的優勢，她曾提到自己每日會以 「貓步」方式行路、睡前倒立及拉筋亦助練出美腿。

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莫文蔚曾表示小時候原本想學芭蕾舞，但媽媽指芭蕾對腿部壓力很大，容易導致腿粗，所以改學民族舞。而莫文蔚在一路成長以來都特別注重腿部運動來保養美腿，不過就會進行一些簡單運動以鍛鍊腿部線條，避免肌肉過於發達。莫文蔚其中的日常腿部運動及保養秘訣，就是以急步或「貓步」方式走路，採用類似模特兒走天橋的姿勢，將雙腿交錯，步幅統一地走直線，每次進行30分鐘至1小時，走路時步速有多快就走多快，有指這樣能夠矯正骨盆，邊走邊瘦大腿。

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▼莫文蔚的童年照▼

