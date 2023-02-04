眼周保養｜莫文蔚近照現黑眼圈顯疲態！5個女星眼周保養大法必學

【莫文蔚｜女星眼周保養大法】現年52歲的莫文蔚（Karen）早前在社交平台上載與家人的大合照，網民發現相中的她眼袋、黑眼圈突出，臉上亦現皺紋，看起來臉容憔悴，令一眾網民相當驚訝！護膚保養是女生的畢生事業，而眼周保養更是絕不能忽視！

想臉容看起來神采飛揚，雙眼正正是關鍵，黑眼圈、眼袋問題確實令人煩惱，《01女生》就為大家盤點5個女星眼周保養大法，擊退黑眼圈、急救雙眼浮腫、預防眼皮下垂，真真正正的保養出逆齡好肌膚。



【莫文蔚｜女星眼周保養大法】現年52歲的莫文蔚（Karen）早前在社交平台上載與家人的大合照！（weibo@Karen莫文蔚）

【莫文蔚｜女星眼周保養大法】相中的莫文蔚眼袋、黑眼圈突出，臉上亦現皺紋，看起來臉容憔悴，令一眾網民相當驚訝！（weibo@Karen莫文蔚）

女星眼周保養大法｜陳凱琳：自製咖啡渣眼膜

現年31歲的陳凱琳，即使已為3孩之母，但無論是身材還是肌膚都依然保養得宜！她不時在社交平台上分享她的獨門護膚保養大法，曾經分享過一個捱夜後急救消除黑眼圈的低成本小秘方，運用咖啡渣自製眼膜。

首先將咖啡渣加入溫水，然後把剪開了一半的化妝棉浸沒在咖啡渣溶液之中，用保鮮紙包好後放入雪櫃雪藏，雪過夜後就可以敷在眼底位置，冰敷數分鐘。咖啡渣中含有的咖啡因，有助促進血液循環，並有助消退黑色素，對減退黑眼圈的確有幫助！

女星眼周保養大法｜現年31歲的陳凱琳，即使已為3孩之母，但無論是身材還是肌膚都依然保養得宜！（ghlchan@IG）

女星眼周保養大法｜陳凱琳：自製咖啡渣眼膜（RED＠陳凱琳Grace）

女星眼周保養大法｜徐子淇：薯仔片敷眼

有「千億新抱」之稱的徐子淇同樣是保養得宜，其凍齡外貌完全看不出她已踏入40歲之齡，更是4孩之母！徐子淇亦不吝嗇分享她的保養秘訣，她平日愛用牛奶敷臉、洗澡，保養出白滑好肌膚，而眼部保養她就會用薯仔片敷眼。

徐子淇會把薯仔切成片狀，敷在雙眼再戴上眼罩入睡，這樣有助促進血液循環，另外薯仔含有的兒茶酚酶酵素，有亮白功效，亦有助減輕浮腫，對於淡化黑眼圈及改善雙眼浮腫情況均有幫助。

女星眼周保養大法｜徐子淇：薯仔片敷眼（cathy_chui_official＠IG）

女星眼周保養大法｜倪晨曦：茶包敷眼

靚媽倪晨曦亦有一套獨門的保養秘方，她也會不時在 YouTube 拍攝影片分享她的護膚保養貼士，曾經分享過一些千奇百趣的肌膚急救大法，其中一個就是用綠茶茶包敷眼消除黑眼圈。她把暖的綠茶茶包敷在眼上，茶包敷眼時感覺到熱力持續滲透，敷大約3分鐘後，眼袋有明顯消腫，黑眼圈亦有減淡！

女星眼周保養大法｜靚媽倪晨曦亦有一套獨門的保養秘方！（misselvani＠IG）

女星眼周保養大法｜倪晨曦：茶包敷眼（YouTube@Elva Ni 影片截圖）

女星眼周保養大法｜林志玲：鹽水敷眼袋

鹽有助消炎清熱，熱敷則有助促進血液循環、消腫並減退黑眼圈，若然兩者配合，對眼周保養的效果就更加事半功倍！現年48歲的林志玲就會在晚上臨睡前，在熱水中加入一茶匙鹽，用化妝棉浸泡在鹽水之中，然後用作熱敷眼袋，敷5至10分鐘後，再塗上眼霜，有助放鬆眼周肌肉，促進血液循環，減退眼袋、黑眼圈。

女星眼周保養大法｜林志玲：鹽水敷眼袋（chiling.lin＠IG）

女星眼周保養大法｜大S：美容覺

要保養出好肌膚，若然作息不定時、沒有充足睡眠，塗上甚麼保養品也是無補於事，所以睡眠才是治標又治本，改善肌膚問題的秘訣。現年46歲的大S擁有白滑凍齡肌，她的保養貼士就是每晚都會在晚上11點至3點入睡，即使間中會夜睡，最晚都不會遲過1點，因為這段時間是美容覺的黃金時間，擁有充足睡眠就能減少黑眼圈的形成！