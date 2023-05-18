王嘉爾被外國粉絲熱情舉動嚇傻「愛撫兼掰開大腿」尷尬反應全直擊

韓國人氣男團GOT7成員王嘉爾（Jackson Wang）的個人世界巡迴演唱會《MAGIC MAN》，在近期來到了巴西站。有歌迷更是在網上分享這一次的「幸運粉絲專場」，引起網友們的熱烈討論。



這次在巴西站的巡演王嘉爾還是一樣選擇粉絲上臺互動，然而讓人意想不到的事情是被選中的這位巴西歌迷由於太過熱情、主動，令他瞬間感到害羞！這位女粉絲先是把頭緊靠在王嘉爾的肩膀上，接著掰開對方的大腿，試圖將他的腿放在自己的腳上。王嘉爾意識到女粉絲的舉動後，下一秒直接將對方的雙腳放在自己的腿上。

【圖輯】點圖放大逐格睇巴西女粉絲的熱情舉動及王嘉爾的「反應」👇👇👇

+ 12

還以為這已經是與粉絲互動的重頭戲，沒想到這位巴西女粉絲還在之後主動撫摸了王嘉爾的頭髮，甚至將自己的手從對方的身上往下來回，王嘉爾也因為該名粉絲的過於熱情，在期間有好幾次害羞笑場呢！每次都是王嘉爾讓自己的粉絲害羞到不敢動彈，反而這次他是被反撩的那位，網友都認為這名粉絲已經值回票價錢了。

【圖輯】點圖放大看更多王嘉爾IG靚相👇👇👇

+ 7

對此，也有其他的歌迷擔心女粉絲會直接把王嘉爾「生吞」了：「被巴西粉絲嚇死，王嘉爾保護好自己啊」、「王嘉爾快被綁架了」、「這熱情有點吃不消啊」、「巴西的粉絲都這麼會撩啊」、「巴西粉絲熱情到王嘉爾都怕」。此外，也有網友認為女粉絲的舉動真的很勇，因為通常被請上去的粉絲都會因為過於緊張，所以在舞臺上基本都四肢僵硬無法動彈，更別說是主動了。

這位巴西粉絲還真是熱情啊，害到王嘉爾在臺上一直忍不住笑場！王太太們應該要向她一樣主動出擊，這樣下一個把腳放在王嘉爾身上的肯定就是你啦。

【你可能感興趣】王嘉爾緋聞女友新相疑似走光！點圖放大看更多宋雨琦IG靚相👇👇👇

+ 23

【本文獲「Goody25」授權轉載。】