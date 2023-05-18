張學潤Nel Nel離世｜球王張子岱兒子　唔踢波愛打扮成形象設計師

張學潤（Nel Nel）離世！TVB Facebook於5月18日晚上9時許Facebook上發放張學潤（Nelson）於中國內地離世的消息。Nel Nel為圈內的形象設計師，曾經為陳慧嫻、郭富城、陳小春等擔任形象顧問。



形象設計師Nel Nel 張學潤（劉智源攝）

Nel Nel小時候曾參加過香港兒童合唱團，及後於1980年移居加拿大，及入讀 Vancouver Vocational Institute（即現時的 Vancouver Community College）時裝設計系。1988年他回到香港參加「亞洲太平洋歌唱大賽」，並與李志剛入圍最後八強，兩人因而成為好友。翌年暑假他認識了名模劉娟娟，並獲邀請擔任「亞洲小姐競選」的形象設計，自此就開展了其在娛樂圈的時裝事業。

張學潤曾為Priscilla與前男友首次約會，出心出力。

張學潤Nel Nel與肥媽是好友。

在生時他十分活躍於娛樂圈，曾為多位藝人擔任形象指導，如陳慧嫻、郭富城、陳小春等，同時也為擔任過香港藝人擔任演唱會形象總監，例如有湯寶如、關淑怡的演唱會，在娛樂圈人面相當廣。

張學潤Nel Nel小時候愛打扮。

有「時裝判官」之稱的張學潤曾經拍過劇集2017年的《溏心風暴3》，也客串參演過近百套電影，堪稱是綠葉王，同時他的口才亦相當了得，曾主持《肥媽Phone Show》、《怪談·靈搜奇》、《娛樂巴巴閉》、《我老友係明星》等多個節目。不過原來他的童年是一名怕醜仔。他在一次訪問中，就曾透露自己童年常常「粒聲唔出」但只要有咪在手就會載歌載舞，表演欲極強。

張學潤Nel Nel的爸爸是香港一代球王張子岱。

他的爸爸也相當有名，是香港一代球王張子岱。他曾表示，自小流連足球場的他並沒有半點運動細胞。他說，阿爺、爸爸同阿叔也同是足球員，而阿嫲就出生於大戶人家，相當愛美，經常教導他要做個高貴優雅的人，所以中學時期的他已十分受打扮。

Cammi曾被笑是女版NelNel張學潤。（視覺中國）

Nel Nel在娛樂圈人緣相當好，陳慧嫻早年在節目中就提到，連自己第一次約會的衣着都是由他負責。Nel Nel難忘Priscilla當天身穿四寸高跟鞋赴會，更謂當時擔心「她每次拍拖約會也要造型嗎」，Priscilla笑說因首次約會，印象很重要，要以最佳狀態示人。當年陳冠希舊愛Cammi初出道時，曾被網民嘲是「Nel Nel 2.0」，及後兩人在一次活動「世紀碰面」更成為一時佳話。