張學潤Nel Nel離世｜死因傳燒炭自殺 肥媽親爆疑被「走數」陷財困

撰文：林迅景
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張學潤（Nel Nel）離世，終年59歲。今日（5月18日）晚上9點許TVB Facebook上發布有關他的死訊，有消息指他於中國內地過世，兩日前曾與陸詩韻於直播平台上現身。他的生前好友肥媽（Maria Cordero）接受傳媒訪問時，對張學潤Nel Nel離世消息十分震驚。她哽咽表示，自己是第一個收到消息，因為只有她找到Nel Nel的家人。

肥媽透露，聽聞張學潤Nel Nel是燒炭死。

她透露，自己曾聽聞他早年因為工作頻被「走數」而陷財困，所以才北上開直播搵錢，更坦言自己聽聞張學潤Nel Nel是燒炭自殺。她曾表示，一年見面時她曾送請對方網上平台合作，後來Nel Nel發覺平台可以賺錢後更開設了抖音平台。最後，她嘆息道，為什麼財困不找她幫忙而自尋短見。多年來，他有問題時就會找她幫忙。

TVB新聞平台《東張plus》收到消息指張學潤Nel Nel於內地燒炭自殺。（網頁截圖）

Nel Nel在2021年出席活動時，曾透露收入受到疫情影響，但仍為社會出一分力投資了6位與朋友合資推出消毒產品，但因為疫情而令很多工作都延期，自己亦沒有多餘錢添置衣服。

形象設計師Nel Nel 張學潤。（資料圖片）
張學潤Nel Nel 為形象設計師。（張學潤Facebook圖片）
一年前肥媽曾與張學潤Nel Nel一起直播煮餸，做直播賣產品。（張學潤Facebook圖片）
張學潤Nel Nel。（張學潤Facebook圖片）
去年2022年，張學潤Nel Nel曾參加深圳時裝周行Catwalk。

【珍惜生命】求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

張學潤Nel Nel離世死因是?

張學潤Nel Nel離世，終年59歲。張學潤Nel Nel生前好友肥媽接受傳媒訪問時，指曾聽聞他早年因為工作頻被...詳情請看。而早前，Nel Nel 曾與陸詩韻做直播，直播一開始時見Nel Nel神情已經...詳情請看

張學潤Nel Nel的背景

Nel Nel為圈內的形象設計師，曾經為多位明星擔任形象顧問，在娛樂圈人面相當廣。他的爸爸也相當有名，是香港一代球王。年陳冠希舊愛Cammi初出道時，曾被網民嘲是「Nel Nel 2.0」

張學潤
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