張學潤Nel Nel離世｜與陸詩韻2日前曾做直播 神情呆滯較少發言
撰文：胡凱欣
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著名形象指導張學潤（Nel Nel）今日（18日）傳於內地燒炭自殺離世，終年59歲，其身邊好友關寶慧及肥媽等人已經證實事件，肥媽亦已經即時聯絡其家人處理後事。
Nel Nel離世前2天曾於社交平台與陸詩韻開直播，直播一開始時見Nel Nel神悄有點呆滯，當時他手托著頭身穿黑色上衣。片中可以見到陸詩韻興奮與觀眾打招呼，而Nel Nel則呆了一會才向大家說：「Hello開始咗我哋，大家記得要like同Share。」
之後Nel Nel在直播中不時沉默，由陸詩韻及另一主持人繼續與觀眾聊天，與他平日樂觀的性格有出入，Nel Nel亦不時以笑來回覆他們，直至到整個直播完結才見到Nel Nel比較有反應，他還在結尾時向觀眾說：「下星期二再見。」還舉起「雙V」代表開心的心情，重看更令人覺得心痛。
張學潤Nel Nel離世死因是?
張學潤Nel Nel離世，終年59歲。張學潤Nel Nel生前好友肥媽接受傳媒訪問時，指曾聽聞他早年因為工作頻被...詳情請看。而早前，Nel Nel 曾與陸詩韻做直播，直播一開始時見Nel Nel神情已經...詳情請看。
張學潤Nel Nel的背景
Nel Nel為圈內的形象設計師，曾經為多位明星擔任形象顧問，在娛樂圈人面相當廣。他的爸爸也相當有名，是香港一代球王。年陳冠希舊愛Cammi初出道時，曾被網民嘲是「Nel Nel 2.0」。