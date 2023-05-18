張學潤Nel Nel離世｜與陸詩韻2日前曾做直播　神情呆滯較少發言

著名形象指導張學潤（Nel Nel）今日（18日）傳於內地燒炭自殺離世，終年59歲，其身邊好友關寶慧及肥媽等人已經證實事件，肥媽亦已經即時聯絡其家人處理後事。

肥媽與Nel Nel十分老友。（fb：張學潤Nelnel）

Nel Nel離世前2天曾於社交平台與陸詩韻開直播，直播一開始時見Nel Nel神悄有點呆滯，當時他手托著頭身穿黑色上衣。片中可以見到陸詩韻興奮與觀眾打招呼，而Nel Nel則呆了一會才向大家說：「Hello開始咗我哋，大家記得要like同Share。」

之後Nel Nel在直播中不時沉默，由陸詩韻及另一主持人繼續與觀眾聊天，與他平日樂觀的性格有出入，Nel Nel亦不時以笑來回覆他們，直至到整個直播完結才見到Nel Nel比較有反應，他還在結尾時向觀眾說：「下星期二再見。」還舉起「雙V」代表開心的心情，重看更令人覺得心痛。