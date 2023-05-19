痞子無間道︱韋家雄角色奸過上次　私下遇靚女求助卻盡顯紳士風度

劇集《痞子無間道》今日開鏡拜神，韋家雄以超厚戲服亮相，睇見都辛苦！早前其兄韋家輝在金像獎憑《神探大戰》獲得「最佳導演」、「最佳編劇」等多個大獎，他亦有即時恭喜對方！



韋家雄今日在電視城出席《痞子無間道》拜神，雖然活動在室內進行，但一身超厚戲服和爆炸頭假髮的他，在廠內都滿頭大汗，接下來出外景一定更辛苦。他說自己的戲份已完成得七七八八，預計還有半個月，又說：「依家已經想飆汗，件衫仲要Mink嚟，套衫特別焗，焗過上次！（戴埋個假髮怕唔怕生熱痱？）要剃咗頭先知，哈哈！」

同劇演員的戲服都偏薄，但韋家雄的戲服卻又厚又焗，焗過上一輯。（鄧穎琪攝）

他指今次角色與上一輯完全不同，今次比上次更壞，並謂：「今次好似嬉皮笑臉，但其實係一個唔好嘅人。上次係一個老粗，淨係爭一樣嘢，希望做個鎮長，呢次唔係，乜都想攞！好貪心㗎！」

韋家雄透露今次角色比上一輯更壞更貪心！（《痞子殿下》劇照）

其胞兄韋家輝早前在《第41屆香港電影金像獎》，憑住自編自導的電影《神探大戰》獲得「最佳導演」、「最佳編劇」等大獎，亦帶挈劉青雲第三次封影帝。韋家雄透露金像獎播映時自己正開劇，但一收工已經立即在家庭群組傳訊息恭喜對方，他說自己都有觀賞這部電影，被問有何評價，他表示：「Ok呀，韋家輝作品水準，係嗰種味道哈哈！佢話神畀咗好多啟示佢。青雲都做得好好，我諗都唔會係第二個，佢寫劇本嗰時都應該係諗住青雲個樣㗎喇！」

《神探大戰》成為金像獎大贏家，更將開拍續集，韋家雄都有即晚恭喜對方。（資料圖片/梁碧玲攝）

訪問結束後，同劇的李海銅（左）突然亂入問：「家雄哥，可唔可以幫我開支水？」韋家雄即熱心答應，盡顯紳士一面，又搞笑向對方說：「仲以為你請我飲添！」兩人今次亦會有對手戲。