Nel Nel張學潤離世｜跟周星馳合作變綠葉王、作品逾60部

著名形象指導張學潤（Nel Nel）於內地離世，終年59歲，Nel Nel曾為不少天王天后擔任形象顧問，包括陳慧嫻、郭富城及陳小春等歌手。由於他跟圈中人相熟，更踩過界在多齣電影演出配角，一生作品逾60部，百分百是綠葉王，近年更演出舞台劇，可謂多才多藝。

Nel Nel張學潤踩過界拍電影，成為了綠葉王。（微博圖片）

Nel Nel張學潤在《97家有囍事》，跟周星馳合作。（微博圖片）

張學潤於1990年開始已涉足影圈，拍攝了電影《勇闖天下》，之後有《晚九朝五》、《金枝玉葉》、《乾柴烈火》、《九個女仔一隻鬼》、《喜愛夜蒲》、《笑詠春》，更曾經跟周星馳在《97家有囍事》合作，飾演阿基一角，最後一部電影作品是2017年的《西謊極落之太爆太子太空艙》，從影生涯有超過60部電影作品。近年Nel Nel返回內地發展，更開始踏過界演出舞台劇，包括《我和春天有個約會》，他演出白浪一角，跟萬綺雯有不少對手戲。Nel Nel突然離影，對服裝界、電影圈及舞台劇界也是一大損失。

Nel Nel張學潤跟萬綺雯合作舞台劇《我和春天有個約會》。（微博圖片）