Nel Nel張學潤離世｜跟周星馳合作變綠葉王、作品逾60部
撰文：陳浩賢
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著名形象指導張學潤（Nel Nel）於內地離世，終年59歲，Nel Nel曾為不少天王天后擔任形象顧問，包括陳慧嫻、郭富城及陳小春等歌手。由於他跟圈中人相熟，更踩過界在多齣電影演出配角，一生作品逾60部，百分百是綠葉王，近年更演出舞台劇，可謂多才多藝。
張學潤於1990年開始已涉足影圈，拍攝了電影《勇闖天下》，之後有《晚九朝五》、《金枝玉葉》、《乾柴烈火》、《九個女仔一隻鬼》、《喜愛夜蒲》、《笑詠春》，更曾經跟周星馳在《97家有囍事》合作，飾演阿基一角，最後一部電影作品是2017年的《西謊極落之太爆太子太空艙》，從影生涯有超過60部電影作品。近年Nel Nel返回內地發展，更開始踏過界演出舞台劇，包括《我和春天有個約會》，他演出白浪一角，跟萬綺雯有不少對手戲。Nel Nel突然離影，對服裝界、電影圈及舞台劇界也是一大損失。
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張學潤Nel Nel離世死因是?
張學潤Nel Nel離世，終年59歲。張學潤Nel Nel生前好友肥媽接受傳媒訪問時，指曾聽聞他早年因為工作頻被...詳情請看。而早前，Nel Nel 曾與陸詩韻做直播，直播一開始時見Nel Nel神情已經...詳情請看。
張學潤Nel Nel的背景
Nel Nel為圈內的形象設計師，曾經為多位明星擔任形象顧問，在娛樂圈人面相當廣。他的爸爸也相當有名，是香港一代球王。年陳冠希舊愛Cammi初出道時，曾被網民嘲是「Nel Nel 2.0」。