張學潤Nel Nel離世｜肥媽相識30載帶對方入幕前　驚聞噩耗超傷心

著名形象指導張學潤（Nel Nel）驚傳離世，終年59歲！他生前與許多藝人熟稔，當中包括肥媽，兩人去年仍有一齊拍網上節目，《香港01》嘗試聯絡肥媽，其助手表示她傷心過度，暫不便回應。



著名形象指導張學潤（Nel Nel）於內地離世，享年59歲，其好友關寶慧已證實消息。Nel Nel曾為多位藝人擔任形象總監及顧問，包括：陳慧嫻、郭富城及陳小春等，當然還有其好友肥媽（Maria Cordero），肥媽16年的紅館演唱會，正是由Nel Nel擔任服裝設計，肥媽還笑說歌衫太性感。

肥媽16年個唱，服裝設計的Nel Nel有份上台。（fb：張學潤Nelnel）

其實兩人一向私交甚篤，相識近30年，肥媽更有份帶對方入行，自1997年起，Nel Nel因與肥媽打牌時受邀而擔任有線電視節目《肥媽Phone show》主持，逐漸涉足幕前主持工作。2、3年前，肥媽在自己的網上頻道拍片，亦經常邀請Nel Nel做嘉賓，有時會煮餸、有時又講鬼故等。

2020年，肥媽與Nel Nel仍合作無間，常一起拍網片。（fb：張學潤Nelnel）

《香港01》嘗試聯絡肥媽但不果，直飛留言信箱，其後透過助手表示現在非常傷心，不便回應。她稍早接受其他傳媒訪問時就痛哭飲泣，透露法醫未到場已驚聞噩耗，指30年間有很多難忘回憶，自己一定會幫手打點身後事，又說近年Nel Nel忙於在深圳工作和做直播，雙方比以前少聯絡，以為他生活不錯，想不到今日就傳出噩耗。