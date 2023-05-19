張學潤Nel Nel離世｜楊埕感謝提名參選　爆曾被恐嚇：畫花你塊面

著名形象指導張學潤（Nel Nel）驚傳於內地離世，終年59歲。入行多年與無數藝人合作，NEL NEL死訊令不少人感到震驚紛紛發文哀悼。楊埕貼出合照指，原來當年NEL NEL力邀參選港姐，因前公司拒解約要退選更被恐嚇：「仲威脅叫我唔准講出嚟否則畫花你塊面。」



形象設計師Nel Nel 張學潤於內地離世，終年59歲。（資料圖片）

NEL NEL死訊傳出後，楊埕留下長文：「為什麼會這樣😭😭😭 太早了吧！！！ Nel Nel 是我選美的提名人 😭我們當時素未謀面見過兩次，他就叫我要去選港姐：「我做你提名人！」以前我什麼都怕，話沒兩句，超膽小，人無內容，他多次開導我，告訴我娛樂圈很有趣：「萬綺雯都係我搵出嚟，你一定得！」他叫我低低調調別讓別人知道他是提名人，免得選美時被針對，該要知道的時候就自然知道架啦～」

NEL NEL張學潤死訊傳出後，楊埕留下長文感激當年提名參選。（IG：@yeungchinggg.sabrina）

可惜最終因合約問題要退選：「後來我的前公司合約問題要求我們給解約費（我在裡面拍過的廣告、出席的活動從來沒有收過1蚊） 在選美前一年已經遞交了律師解約書，他也有為我擔心教我處理，媽媽也準備好支票讓我完成選美夢，但他們一直不簽解約書，當沒有一回事，仲威脅叫我唔准講出嚟否則畫花你塊面 （黑暗史）。已經是上台前最後一星期，我被迫退選，坐在家中看同伴在電視上選美。這選美，我讓他失望了，真的哭成狗打比Nelnel ，每當我見到他都說欠了他 ，他說「再黎過」結果，我真的去了miss international 國際選美。是你帶我開始，給我勇氣的強心針，沒有你我沒有選美夢，沒有如今的自信沒有這個事業。很遺憾大家後來兩地工作只有偶然信息，這幾年都沒有再見面。感謝你 Nel Nel 一路好走，我的恩人 帶我出來的師父 😭🙏🏻」

NEL NEL張學潤當年力邀楊埕參選。（IG：@yeungchinggg.sabrina）