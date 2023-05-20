關楚耀自爆2月已求婚成功　揭女友曬20萬現金真相：夾份做生意用

TVB熱播劇《一舞傾城》大受歡迎，今日（20日）劇中主要演員齊齊出席宣傳活動，當中關楚耀就成為傳媒焦點，事關在520這個特別日子，他宣布向網紅空姐女友Joann求婚成功！



關楚耀向Joann求婚成功，玫瑰、鑽戒、汽球等基本配置當然有！（IG@jjjoann）

正所謂人逢喜事精神爽，關楚耀今日現身全程笑容滿面，非常之開心，他在接受《香港0》訪問被問及為何選擇520求婚時，原來另有真相：「其實我喺2月求婚成功嘅，身邊好多朋友都知道，但係我老婆話一定要揀一個特別啲嘅日子，揀咗520。」原來如此。

關楚耀心情特別好。（梁碧玲攝）

從Joann在社交網站上貼的求婚動態影片所見，當時求婚地方在泰國，現場佈滿花非常浪漫，問到是次求婚計劃了多久，他就表示：「計劃咗幾個月，因為始終唔喺香港，多謝泰國嗰邊啲朋友幫忙去聯絡花店嗰啲。（女友有冇感動到喊？）我第一個喊先去到嗰個情景，又係自己一手策劃，好感動。」而他亦續說今年自己40歲，加上妹妹又生小朋友，劇集又推出，認為時機成熟就去做。

關楚耀其實在2月份已求婚。（梁碧玲攝）

另外，未婚妻Joann被挖出在去年於社交網站上載手拿關楚耀給的兩大疊千元大鈔，被網友指炫富兼土豪味濃，對此，關楚耀就表示：「嗰筆錢我同佢一齊夾份做生意做嘢用嘅，咁啱喺情人節嗰日我哋決定將嗰筆錢搞生意。戲入面Marco哥先鍾意派錢，大家唔好誤會，現實中我係好節儉。（平時有冇話送咩畀另一半？）好少，因為佢冇咩要求送咩，只要大家食吓茶餐廳都開心。」而對於幾時舉行婚禮，他表示未有計劃，更直言會想生小朋友，不過要看緣份。

關楚耀表示平時好少送東西給女友。（梁碧玲攝）