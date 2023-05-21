一舞傾城丨陳星妤摸下巴力證冇後天加工　全靠醫美醜小鴨變天鵝

無綫（TVB）新劇《一舞傾城》播出一周成為熱話，昨日（20日）一眾演員出席宣傳活動，吸引不少市民一睹「萬國城小姐」的風采。在接受訪問時，提到劇集口碑不俗，陳星妤大表開心：「第一次拍劇好開心部劇有好成績，有少少受寵若驚。」在旁的蔡潔亦表示好開心。

二人對於劇集有好成績大表開心。（梁碧玲攝）

劇中不乏大尺度的場面，其中有一幕是陳星妤被繼父王俊棠摸大腿，被問到拍攝時有沒有尷尬，她就表示：「我拍之前都有走位都有指引，所以其實都唔會。（劇情被指教壞人，點會有阿媽叫阿囡下海？）我覺得呢個係劇情一部份，同埋我諗起嗰個年代的而且確有啲咁樣嘅家庭，其實都係反映返當時嗰個年代。為咗令到劇情更加豐富，我覺得值得有咁嘅場面呈現。」又表明有家長指引的指示，認為問題不大。

蔡潔大讚李道瑜好人。（梁碧玲攝）

提到有報導指陳星妤經常在社交網站曬名牌、出遊玩樂等，忽然富貴，對此她表示那些照片是很久之前拍的，因為當時做KOL需要吸引注意而已。續提到她的模樣愈來愈精緻，被質疑整容，對此她就澄清，摸摸下巴力證冇後天加工：「我之前回應過冇，但係我覺得依家呢個醫美每個人都有試過覺得好正常，輕微保養令到自己睇落去後生啲。同埋到我依家呢個年紀都30 （實際28歲），其實我諗10年有個改變都好正常。（網友挖出你之前舊照點睇？）嗰陣時未脫毛又未除箍牙又帶住副眼鏡，拍劇都有丑小鴨變天鵝。我覺得呢樣嘢係關注我另一種方式，我都樂意接受嘅。」

Yvette（左）的舊照，有網民指她樣貌升級不少！（讀者提供﹑IG/@yvette.cc）

陳星妤在劇中有不少大尺度演出。（梁碧玲攝）

除了陳星妤有大尺度畫面外,蔡潔亦不少，其中同司徒先生（李道瑜飾）在床上激戰令不少人印象深刻，被問到拍攝時尷尬嗎？她就表示：「其實對我嚟講無論呢一場戲或者其他嘅戲都係咁做，我自己唔會特別去區分。呢場戲時前要做好多準備，我有同對手溝通清楚，所以佢哋好尊重我。（李道瑜事前點溝通？）佢會問我『有乜嘢我要注意』所以我覺得佢幾好。」

陳星妤被挖出舊照同被指忽然富貴。（yvette.cc@IG﹑網上圖片）

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