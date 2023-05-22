范冰冰歷年康城造型逐個數　曾將仙鶴、猛虎著上身獲封動物系女星

在剛結束的康城影展紅毯上，終於看到久違的「范爺」范冰冰再度現身，身穿一襲設計師品牌卜柯文（Christopher Bu）的「猛虎出關」戰袍霸氣登場，其實回顧歷年范冰冰的康城紅毯穿搭，還有仙鶴、蟠龍都上身，根本是「動物系女星」代表！



范冰冰之前因為稅務風波後沉寂了很長一段時間，距離上一次參加康城影展，也是在2018年的時候，5年後范冰冰今年以一身御用造型師卜柯文（Christopher Bu）「猛虎出關」的禮服霸氣踏上紅毯宣告回歸，白色的平口禮服上以刺繡描繪了叢林場景，寬大的裙擺上猛虎的圖樣，全身以自然為靈感的造型，耳上一對鑲有大顆祖母綠的垂墜耳環，搭配古典的髮髻式髮型、經典紅唇妝容，再次驚艷康城！

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2017范冰冰登上康城紅毯的這一身小立領披肩式禮服，以交錯的格線作為主要的視覺設計，看起來高雅大方，禮服下擺是多個花環圖樣，而上身的部分則是搭配「飛燕」的圖案設計！

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2011年的康城影展，范冰冰以一身大紅色的「仙鶴禮服」踏上紅毯，特別的是禮服上的九隻仙鶴，都是以手工縫製而成，不僅有栩栩如生的超高精緻度，更將東方感的風情完美展現。事後范冰冰受訪時也幽默表示，因為這套禮服腰身設計非常纖細，所以當天都快餓瘋了！

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當然，動物系紅毯女星范冰冰，歷年在康城影展中引起最多討論的當屬這件「龍袍禮服」，比起猛虎戰袍的霸氣，這套更是有皇室級貴氣，在當時都受到國內外媒體的關注報導，而這套禮服也在2012年時，被英國國立博物館收入為藏品。

對動物情有獨鍾的冰冰，近期在個人IG上分享了一系列美照中，有一套「真・孔雀」裝，只見擬真的白色孔雀在范冰冰的身前展翅，下身右腿則是被孔雀尾覆蓋，搭配背後的放射聖光，讓網友們驚嘆「這造型，還得是冰冰來才行！」不知道范冰冰在未來還會帶些什麼樣的動物上紅毯呢？

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