全民造星5｜Nathan魏念恩大熱2號、傳女友受感情困擾墮樓身亡

《全民造星5》自今年2月首次公開94位參賽者，到《前傳》MV正式播出，2號參賽者魏念恩（Nathan）即成為大熱人選。而在《全民造星5》開播前，Nathan亦先後為陳泳伽（Winka@COLLAR）以及陳蕾擔任MV男主角，可謂星途無限。

魏念恩Nathan一直是參賽者中的大熱。（Nathanael_nagi@IG）

不過有讀者向《香港01》報料指，前晚（17日）有女子疑受感情困擾，於葵涌石籬邨墮樓身亡。報料者指該女子為 Nathan 女友。據知男方自參加《全民造星V》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不通，突然選擇輕生。

而平時每集節目完結後，Nathan都會在TG跟粉絲吹水，但由前晚（16/5）出現過後，之後便未有現身，而其IG頭像亦於深夜轉為全黑。就事件《香港01》有向ViuTV查詢，ViuTV表示「有關參賽者的私人事件，我們不便評論。」而花姐則回應稱：「我今次唔係監製，所以只係見過Nathan一次，有咩都係問返ViuTV。」

而昨晚Nathan的IG亦轉了黑色頭像。（Nathanael_nagi@IG）

《全民造星5》未正式開播，Nathan在月初已有活動，更有粉絲在場排隊索簽名、影相。（林得懿 攝）

Nathan一直被視為參賽大熱，除了曾擔任Winka以及陳蕾擔任MV男主角，本月5日更獲時裝品牌邀請到尖沙咀店拍攝 ，現場有近30名fans 守候，以尚未出道嘅規模來說，都算人氣十足。Nathan在場內拍攝時，不時趁空檔與fans 打招呼。逗留約半小後，Nathan走到店外與fans 傾偈，自拍、簽名，所有要求一一滿足。

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