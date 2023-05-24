全民造星5︱Nathan沉寂一星期發文悼念已故女友︰感恩遇到妳

ViuTV選秀節目《全民造星V》大熱之一的魏念恩（Nathan），其女友於上星期（17/5）傳出於葵涌石籬邨墮樓身亡。據知因男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不通突選擇輕生。



魏念恩Nathan一直是參賽者中的大熱。（Nathanael_nagi@IG）

Nathan日前將IG頭像轉了黑色。（Nathanael_nagi@IG）

沉寂一星期，Nathan終更新IG限時動態，他上載了看日落以及在海邊的片段，並寫下與「她」的回憶和思念：「過了很多天，感恩身邊朋友的關心。妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好在我們心中活著。」雖然文中的「妳」未有指名道姓，不過相信Nathan是寫下對女友的思念。

沉寂一星期，Nathan終更新IG限時動態。（IG截圖）