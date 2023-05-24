全民造星5︱Nathan沉寂一星期發文悼念已故女友︰感恩遇到妳
撰文：陳芷穎
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ViuTV選秀節目《全民造星V》大熱之一的魏念恩（Nathan），其女友於上星期（17/5）傳出於葵涌石籬邨墮樓身亡。據知因男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不通突選擇輕生。
沉寂一星期，Nathan終更新IG限時動態，他上載了看日落以及在海邊的片段，並寫下與「她」的回憶和思念：「過了很多天，感恩身邊朋友的關心。妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好在我們心中活著。」雖然文中的「妳」未有指名道姓，不過相信Nathan是寫下對女友的思念。
全民造星5 Nathan女友傳墮樓身亡?Nathan 有任何回應?
全民造星5中，大熱人選Nathan早前傳女友墮樓身亡。沉寂一星期，Nathan終更新IG限時動態，疑悼念已故女友，詳情請看。
Nathan的家庭背景?
2嘅魏念恩（Nathan ）曾經喺記者會上透露自己「有所經歷」。在節目中，他透露自小在單親家庭長大，由11歲開始，輾轉去過唔同嘅...詳情請看。