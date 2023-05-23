陳凱琳爆鄭嘉穎開IG小紅書原因　宣布封肚唔追女：生三個差不多

陳凱琳（Grace）出席護膚品活動，生完三胎的她仍然Fit爆，明艷照人，近年她與老公鄭嘉穎常在網上分享家庭生活點滴，一改以往低調作風，她有親自為嘉穎解釋，又大爆近日發掘了嘉穎的新技能。講到依家有三個仔，將來會否追個女，Grace笑言封肚說：「生咗三個都差唔多啦！」亦表示暫不考慮再拍劇。



陳凱琳（Grace）今日出席護膚品活動，生完細仔Carlos才幾個月，Fit爆出席活動，完全冇肚腩冇贅肉，好似冇生過一樣。她指自己不像以前般注重收身、修型，不硬性要求自己幾多吋腰、幾多磅，反而注重健康多點，Grace說：「當然我好鍾意食甜品大家都知，但係食太多糖分會令你有暗黃，同埋調理得唔好又會有其他問題出現，所以而家真係忍唔住先會整件蛋糕。」

近睇Grace皮膚狀態仍很好，但她說生完BB其實有細紋，所以努力防曬，勤用抗皺、抗紋產品。（陳順禎攝）

Grace做媽媽後不時煮嘢食畀三個仔仔，透露他們最愛食意粉、雞蛋和飯，都很易煮，講到會否挑戰高難度菜式，Grace說：「難嗰啲其實冇，因為小朋友食嘢都比較簡單，亦唔需要食得好重口味，有時我上網睇到啲meme好好笑，成枱都好豐富，你整到九大簋，但係佢哋都淨係問你有冇白飯同蒸蛋。」

Grace指自己有時會偷食甜品。（陳順禎攝）

老公鄭嘉穎一直以來都好少下廚，但Grace就指近來有一次令她很驚艷、大開眼界，「有次佢煮咗個意粉，我有拍片，未post出嚟，非常之成功嘅！我初初仲諗得唔得㗎，係咪真係好食㗎，但係小朋友食嘅時候係問媽咪仲有冇，話好想再食，我話你叫爹哋煮畀你食啦。」

Grace透露囝囝最愛食意粉，而嘉穎近來少有下廚，小朋友竟大讚好食！（Instagram：ghlchan）

嘉穎以往為人十分低調，甚少經營社交媒體，但近年卻經常與Grace拍家庭生活片，先後開IG和小紅書等，講到這個轉變，Grace都同意，她表示：「佢平時好少影相，但係發覺有小朋友嘅時候，佢好想保留呢個回憶。因為小朋友長大得好快，咁細個突然間就長到好似你咁高，現階段要影多啲相留念，有多啲嘢可以分享。」

Grace透露大仔比較多嘢講，二仔較靜，但兩個年紀相近，二仔都比以前活躍和Social。（Instagram：ghlchan）

日前嘉穎和Grace去食平民茶記和買麵包，難得掉低囝囝去拍拖，Grace指生小朋友後，只得夜晚三個仔瞓著覺後可以二人世界，睇波、食零食、傾偈，一係就小朋友返學時，下晝搵個地方撐枱腳， 她最愛食西多士、豬扒包，有時食碗麵已經好爽。講到會否常被網友捕獲，她說：「冇所謂嘅，大家都好善意，其實你行埋你同我哋影，好過你喺側邊影完我哋唔知，大家都係想同你有一張合照啫，不妨行埋嚟，打聲招呼就影得㗎喇！」

陳凱琳指自己趁三個仔返學，就會偷時間同嘉穎拍拖，自己亦愛食茶餐廳。（鄭嘉穎小紅書）

Grace目前都以拍片和KOL工作為主，她坦言暫不考慮復出拍劇，並謂：「我自己都想分配多啲時間喺屋企，好多媽媽都同我講，小朋友大個之後你可以有自己空間去繼續工作，而家呢段時間，你唔陪佢就好快錯過，我真係唔想錯過！如果將來小朋友大個之後記得媽咪幾時帶過佢去邊度旅行、去過啲咩地方玩，會開心過我諗返起十年前嘅工作，有冇錯過咗呢樣嘢，所以依家都係集中返喺小朋友度。」至於有冇被人叫再追個女，Grace就落閘說：「冇人再問喇啩？生咗三個都差唔多啦！」看來應該封肚！

Grace完全唔似生完3個小朋友，即使愛吃甜品，全身都仍然好纖瘦。（陳順禎攝）

Grace（右）與吳海昕以粉紅色造型出席護膚品活動。（陳順禎攝）

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