陳凱琳被鄭嘉穎「激嬲」再色誘對方　王浩信母親節對陳自瑤零表示

適逢母親節，不少人都會在社交網站歌頌母親們的偉大，又或者用行動表示送花、或帶媽媽或太太出街食飯慶祝等等。鄭嘉穎和陳凱琳（Grace）雖然已經結婚六年，但依然經常高調曬恩愛，猶如仍停留在熱戀期一樣，他亦特別在母親節在Instagram上載影片感謝為自己誕下三個小朋友的Grace：「母親節快樂呀，鄭太！」



陳凱琳鄭嘉穎一家五口非常幸福。（IG：@ghlchan）

鄭嘉穎昨日（14日）發文表示：「屋企已經三個仔⋯加埋我四個，咁佢哋我就未必控制到啦，不過我可以應承激嬲你小陣嘅！母親節快樂呀，鄭太！」影片中的他激嬲老婆，然後被逼「瞓街」，看起來非常可憐，Grace看完亦非常無奈，留言笑指：「多謝晒喎！」

影片中的他激嬲老婆。（IG：@kevincheng_official）

仲被逼瞓街。（IG：@kevincheng_official）

隨後又公開一條「色誘」老公的影片，影片中的Grace穿上性感內衣，展現出嫵媚的樣子，並發文寫道：「what your husband expects when he comes home！（這是你丈夫回家後所期望看到的樣子！）」

Grace穿上性感內衣等老公回家。（IG：@ghlchan）

另一邊廂，王浩信近年屢次傳出離婚的消息，母親節亦沒有公開向太太陳自瑤有任何表示，而是透過IG發文感謝自己的媽媽：「多謝你！我的母親，祝你母親節快樂，雖然不能在今天和你來張合照，因為兒子正在外地打拼，但是同樣希望所有美好的快樂的都一路在你身邊！我愛你，同時亦祝天下間母親母親節快樂！Happy Mother’s Day!」

王浩信於母親節感謝媽媽。（IG：@vincentwong07）