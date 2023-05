陳凱琳被鄭嘉穎「激嬲」再色誘對方　王浩信母親節對陳自瑤零表示

適逢母親節,不少人都會在社交網站歌頌母親們的偉大,又或者用行動表示送花、或帶媽媽或太太出街食飯慶祝等等。鄭嘉穎和陳凱琳(Grace)雖然已經結婚六年,但依然經常高調曬恩愛,猶如仍停留在熱戀期一樣,他亦特別在母親節在Instagram上載影片感謝為自己誕下三個小朋友的Grace:「母親節快樂呀,鄭太!」



陳凱琳鄭嘉穎一家五口非常幸福。(IG:@ghlchan)

鄭嘉穎昨日(14日)發文表示:「屋企已經三個仔⋯加埋我四個,咁佢哋我就未必控制到啦,不過我可以應承激嬲你小陣嘅!母親節快樂呀,鄭太!」影片中的他激嬲老婆,然後被逼「瞓街」,看起來非常可憐,Grace看完亦非常無奈,留言笑指:「多謝晒喎!」

影片中的他激嬲老婆。(IG:@kevincheng_official)

仲被逼瞓街。(IG:@kevincheng_official)

隨後又公開一條「色誘」老公的影片,影片中的Grace穿上性感內衣,展現出嫵媚的樣子,並發文寫道:「what your husband expects when he comes home!(這是你丈夫回家後所期望看到的樣子!)」

Grace穿上性感內衣等老公回家。(IG:@ghlchan)

另一邊廂,王浩信近年屢次傳出離婚的消息,母親節亦沒有公開向太太陳自瑤有任何表示,而是透過IG發文感謝自己的媽媽:「多謝你!我的母親,祝你母親節快樂,雖然不能在今天和你來張合照,因為兒子正在外地打拼,但是同樣希望所有美好的快樂的都一路在你身邊!我愛你,同時亦祝天下間母親母親節快樂!Happy Mother’s Day!」

王浩信於母親節感謝媽媽。(IG:@vincentwong07)