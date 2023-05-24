世上只有爸爸好｜李霖恩任編劇以廖啟智為主：冇第二個人可以做

已故資深演員廖啟智（智叔）的電影遺作《世上只有爸爸好》已在早前上映。今（24）劇組就招開記者會宣傳，而該電影的出品人李霖恩（GLEN）在接受訪問時就透露，整個劇本是為智叔而寫的，如果他不答應演出，真的會很難過。

廖啟智遺作《世上只有爸爸好》將於明日上映，（影片截圖）

電影以圍繞父子情為主，李霖恩除了是電影出品人之外，還是編劇之一，問及故事籌備多久，他就表示：「由做資料蒐集到寫兩個半三個月。（為寫器官捐贈題材？）我想寫啲偏少少，我做完資料蒐集後我發覺原來喺香港器官捐贈（量）好低。」所以觸動他而創作。

李霖恩是電影出品人。（葉志明攝）

電影不乏多位好戲之人，除了智叔之外，還有鮑起靜、寶佩如等，原來這一些演員都是他親自挑選的：「我其實寫嗰陣時有個大綱，我就覺得呢個角色唔係智叔做就冇第二個人可以做，所以成個故事係針住佢去寫，我覺得冇人演得好過佢。（成套電影預算幾多？）600幾萬，（籌備資金困難？）有搵投資之前真係有啲難，同埋我有私已錢。」還續說600多萬已包含演員的片酬。

李霖恩寫劇本時以智叔‵為主。（葉志明攝）

另外，再問及有沒有打算投資電視劇，他就爽快表示：「我想做㗎，但搵人投資真係幾困難。（有冇同曾志偉接觸傾傾？）我冇同TVB傾過。（會唔會同TVB推薦劇本拍成劇集？）你咁樣講咪試吓先囉！其實我都想返TVB，我仲有約。（幾年？）2年。（近年少拍劇集TVB又有不少批評，你點睇？）我自己有睇，我又唔覺得差到大眾評論咁。」他還自爆ViuTV 曾找過他合作，但因為有約在身，所以婉拒。

李霖恩同TVB還有兩年合約。（葉志明攝）