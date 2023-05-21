一舞傾城｜袁潔儀勸陳星妤陪瞓引爭議　陳法蓉：做戲就係反映現實

TVB劇集《一舞傾城》播出後收視成績不俗，掀起不少討論，一眾演員包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤等昨日（20日）出席宣傳活動，吸引不少市民圍觀，現場氣氛相當好。陳法蓉在接受《香港01》訪問時笑言：「我呢排出街大家都叫我沙律媽，我好開心。」而在旁的姚子羚亦同樣高興，感謝觀眾支持。



二人對於劇集有好收視非常開心。（梁碧玲攝）

雖然劇情畫面養眼，但卻有某些位被網友質疑不像80年代，就好像第一集髮廊的設計、沙律媽的屋企等，對此，陳法蓉就解釋：「我覺得相當之貼近嗰個年代，尤其係我哋嘅夜總會參考咗好多相片，盡量做返差唔多。」而姚子羚則認為：「我覺得要完完全全還原嗰個年代有難度，都盡量啦。」並強調當時在內地拍攝，要尋找舊時80年代香港的畫面有難度。

陳法蓉認為劇集還原舊香港已經好貼近。（梁碧玲攝）

劇情講到KK（陳星妤飾）獲富商垂青開價800萬包養一個星期。（電視截圖）

KK媽（袁潔儀飾）竟然贊成。

力勸女兒。（電視截圖）

另外，提及日前播出的一集講到KK媽（袁潔儀飾）竟勸女兒KK（陳星妤飾）「下海」，被質疑不道德，有教壞人之嫌，但陳法蓉就認為：「我諗做戲就係反映現實，至於最後大家點去判斷呢件事，觀眾自己去睇。」而姚子羚就表示：「我覺得純粹只係一個劇情，大家其實可以去討論，我哋的而且確係講緊一個夜總會背景嘅嘢。」她們亦續說劇情亦有提到小姐做夠後不要再做陪酒小姐等，只是看觀眾如何去判斷。

姚子羚同李嘉的打鬥戲令觀眾印象深刻。（梁碧玲攝）

而提到有一幕戲姚子羚在萬國城中腳踢李嘉的下體，令觀眾印象深刻。其實在拍攝該場戲前，他們二人已有嘗試走位踢一踢，最後順利拍攝，她還笑言：「佢識神功所以我哋唔使擔心。」