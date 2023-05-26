谷阿莫疑被水龍頭反射「露械」突以20字默認走光：官方說法是手指

台灣知名YouTuber谷阿莫以「X分鐘看完電影」走紅，日前在拍攝影片介紹酒店時，疑似意外從水龍頭反射走光，在Up直播製作的節目《藝外爆紅》中，他首度回應：「大家心知肚明就好！」笑翻線上粉絲。



谷阿莫最新影片以「一天前入住的人都給一顆星評論，這次終於要來個猛的負評酒店了嗎」為題拍攝影片，分享其中一家高雄酒店住宿心得，他介紹說熱水蓮蓬頭不太靈敏，結果水龍頭疑似反射照出「小弟弟」，後來被網友「好康道相報」紛紛留言朝聖，團隊後續趕緊打上馬賽克，但為時已晚，已遭網友截圖瘋傳。

【圖輯】谷阿莫疑似「露械」片段逐格睇👇👇👇

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Youtuber谷阿莫因快速講解電影的影片迅速串紅，擁有百萬訂閱數，近年也不斷開設多元頻道圈粉，這次首度登上直播節目，一出場就強調知道節目的辛辣程度已做好萬全準備，隨後節目組直接播放疑似走光的片段直球對決。

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主持人張立東順勢問反射物為何，逼得谷阿莫坦言：『檯面上的官方說法是手指啦』，隨後曖昧回應大喊：『大家心知肚明就好！』間接承認走光的事實，隨後也分享了近期剛結束的越南酒店開箱行程，直言自己沒有去暗暗地方，只有去體驗越式洗頭而已，而且刮鬍子還被弄到流血體驗很差。

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