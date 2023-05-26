李昇基、李多寅新婚大宅逾萬二呎　遭揭為非住宅用地或惹官非？

李昇基和李多寅今年4月正式結成夫妻，二人由認愛起就差評不斷，甚至有李昇基粉絲發起抗議反對戀情。最近兩人位於首爾城北洞的新婚房就遭質疑是非住宅用地，如用途不當的話否有可能惹上官非。



節目《Free Doctor》預告公開了李昇基和李多寅的家後引來爭議。（影片截圖）

韓國綜藝節目《Free Doctor》預告下週將公開玄彬和孫藝珍、李昇基和李多寅和T-ara芝妍和黃載均，三對明星夫妻的家，其中李昇基和李多寅位於首爾富人區城北洞的新婚房因總面積達約12,920呎而引起關注。預告講到李昇基與李多寅愛巢單是停車場已足夠停12部車，外面擁大型花園外，地面三層也裝滿落地玻璃。

李昇基和李多寅的家單是停車場足夠泊12部車。（影片截圖）

其後韓國傳媒《Money Today》報道指李昇基於2021年3月，以75億韓元（約4,430萬港元）購入該建築並貸款了55億韓元（約3,250萬港元）。當時首爾房地產投資過熱，政府收緊了住宅相關的貸款政策，由於建築登記為商業用途，所以李昇基才輕易通過批核。根據房地產法例，李昇基持有的建築地下一層為文化及聚會設施，地上兩層則必須為生活設施，如便利店等之用。由於不能作居住用途，所以引起了質疑，有指違規的話可能最高判處3年有期徒刑或5億韓元（約295萬港元）罰金。

李昇基後來否認居住在節目公開的建築。（網上圖片）

由於事件快速引起關注，李昇基公司只好馬上發聲明否認，表示李昇基及李多寅並非住在節目上公開的建築，有關其他私隱則不方便透露。公司也講到遺憾電視台未有事先確認事實，因而令公司陷入難堪的立場，目前已聯絡電視台並要求進行修改。

李昇基和李多寅由認愛起就差評不斷。（網上圖片）

按圖睇李昇基、李多寅世紀婚禮現場照：