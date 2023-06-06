隱門｜黃智雯12度落水戲素顏獲讚天然美女　囡囡楊可瑩喊戲贏正評

《隱門》昨晚（5日）一集劇情主要圍繞楊忻曉Madam Yeung（湯洛雯 飾）著手調查「衰老公」阿Mike死因，其間揭出阿Mike臨死前將買給心月（黃智雯Mandy 飾）的人壽保險，由1,500萬臨時加碼至3,000萬；由於事情太巧合，令Madam Yeung矛頭直指心月及葉嘯天（吳岱融 飾）。昨晚亮點，是飾演Mandy女兒晴晴的楊可瑩，雖然被氧氣罩遮住了大半塊臉，但當得悉爸爸離世後，仍可憑一雙眼睛清楚表達出失去父親的傷痛，眼淚亦流得自然。Mandy受訪時亦大讚「阿囡」：「佢啲眼淚話嚟就嚟，唔需要醞釀，小朋友嘅情感永遠就係最單純、最真摯。」

可瑩與黃智雯戲內戲外均感情要好。

今年六月尾便滿14歲的楊可瑩，2015年已開始拍劇，分別參演過《實習天使》、《同盟》、《翻生武林》、《棟仁的時光》、《不懂撒嬌的女人》、《溏心風暴3》、《廉政狙擊》，亦曾參演電影《救殭清道夫》等，演出經驗豐富。問到喊戲心得，可瑩笑指由於戲內戲外與Mandy及阮浩棕均感情要好，令拍喊戲更加得心應手：「我同佢哋拍戲時，真係好似一家人咁親切，所以喊嗰啲位都好自然咁喊咗出嚟。同埋我唔想拍得唔好NG好多次，令導演PA咁夜收工，所以會好盡力拍好每一場。」

可瑩年紀少少已開始參與劇集拍攝，演出作品包括《實習天使》。

阿Mike浸死真相成本周劇情關鍵，據知拍攝該場重頭戲當日氣溫只有12-13度，但身穿短衫短褲的「衰老公」黃子恆為配合劇情，仍需不斷上完水再落水，絕對是耐力及體力考驗。全程衣衫盡濕兼凍到流鼻水的子恆，更一度要脫去上衣扭掉水份。與子恆「有難同當」的Mandy，正式落水前還要遭劇組額外「淋水」加工，凍得Mandy「慘叫連連」；不過Mandy最終還是專注地完成拍攝工作，且完工後表現雀躍，不但對著鏡頭大力揮舞雙手為自己打氣，更披著毛巾表示為了保持高貴形象不胡亂喊凍，只大叫了一句：「啲海水好鹹」。對於Mandy素顏落水，網民亦很受落，留言大讚她是「天然美女」。

黃智雯喺12、13度嘅環境下拍落水戲，仲要淋濕完個身、再噴濕晒臉，都咪話唔辛苦。