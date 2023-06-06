隱門｜湯洛雯被批演技差令人出戲　親回負評：不好的都袋落袋了

無綫新劇《隱門》上周開播，湯洛雯 (靚湯) 在劇中飾演警長楊忻曉，她在戲中的表現備受網民留意。靚湯在劇中的演技遭到網民的吐槽，於討論區開post直指她演得不像女警，還列出了三點，分別是說話聲線不似、肢體語言不似，以及跑不動來批評她，指她的戲差，甚至令觀眾看到好出戲。網民留言表示：「語氣唔似差婆，肢體語言唔似差婆，跑又跑唔郁，唔知係邊個決定搵佢演女警，仲要咁重戲份」、「咋晚..靚湯追陳展鵬幾步已喘氣... 弱雞CID ..佢角色失敗中失敗」和「做madam講對白好似唱歌咁，一啲威嚴都冇」等。

湯洛雯在《隱門》中飾演一名警長。(youtube截圖)

對於網民的批評和意見，靚湯原來也有留意。她昨日於IG出post回應寫道：「人生總是會經歷高高低低，虛心接受批評，才能進步！那時的我未能做到最好，但我會更加努力！謝謝所有有留意我演出的觀眾，好的、不好的，都袋落袋了，這湯會加油變成更好的湯 ❤️ 收到很多PM支持和鼓勵，很溫暖，謝謝你們❤️ #共勉之 #每天也是美好的一天 #記住今晚隱門繼續睇我呢個師奶仔呀 🤣」一班粉絲和網民都有留言為她打氣加油。

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