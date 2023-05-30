兩男港鐵開拖事主外型勁似吳卓羲　網民：咁衝動一定係佢

又有街頭MMA！網上流傳一段港鐵車箱打架的短片，黑衫男疑被激嬲，不斷爆粗及追打白衫男，令列車延誤受阻。但網民就將重點放在黑衫男的外貌，指他不論外貌、聲線、語氣定衝動格，都激似吳卓羲！



前晚開始網上流傳一段短片，兩男在港鐵上初則口角繼而動武，黑衫男情緒激動，一邊爆粗一邊出拳起腳追打白衫男，3分幾鐘的短片中，他問候對方母親約20次，整體對白不外乎都是：「我打你呀，點X樣呀？X你老母，上車啦，X頭！」等等，帶醉的白衣男則相對神情呆滯，但幾次笑笑口挑釁，叫黑衫男：「打X死我吖！」。

黑衣男的女伴多次勸交，扯走他防止他再出手，而其他乘客都熱心調停，分隔二人，又趕疑似飲醉酒的白衫男落車，並說：「你落車啦！」「唔好上嚟！」「你走開啦，你等下一架車啦，唔好阻住人哋啦，成車人。」也有旁觀師奶笑言：「打死佢都未天光。」事件擾攘近4分鐘，車門受阻開唔到車，最終驚動職員到場處理。

事件令列車受阻，驚動職員處理。（影片截圖）

這些鬧交、打架片比比皆是，但網民就將重點放在黑衫男的外貌，指他激似吳卓羲！無論樣貌和聲線，他都有如吳卓羲2.0，但最似當然係吳卓羲劇集中的衝動形象，有人轉貼短片並開Post問：「究竟係唔係吳卓羲嚟⋯⋯？」還引用對方的經典歌詞，勸他：「別怪他 別怪他」其他網民都留言：「戲內戲外都係衝動X」更有人想起早前吳卓羲在《大灣仔的夜2》中，不慎忘我爆粗說：「佢好X勁㗎！」的畫面。

吳卓羲拍《大灣仔的夜2》時，忘我爆粗說：「佢好X勁㗎！」但字幕就寫：「佢好冷靜㗎！」