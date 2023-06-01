素海霖專訪｜首兩部AV銷量好獲加片酬　「有避孕套客戶找我合作」

素海霖（繪麗奈Erena），日本AV女優香港第一人，年初推出兩張AV後，昨日（31/5）舉行首個簽名見面會，與粉絲見面、握手及影合照，全日吸引超過150名粉絲參加。活動舉行前，素海霖跟《香港01》進行獨家專訪，細訴籌備今次見面會的細節，又分享因為頭兩部銷量好，已經籌備開拍第三套，並落實今年內登場。



素海霖順利舉行首個簽名見面會，獲過百粉絲支持。（陳順禎 攝）

加片酬都有壓力

昨日順利舉行首個簽名見面會，過百名粉絲到場支持，而活動舉行前，素海霖跟《香港01》進行獨家訪問，當中亦帶來另一好消息︰「因為頭兩部AV銷量理想，第一部銷售超過2000隻，所以公司已經落實會為我開拍第三部，仲有得加片酬，將會在今年內推出。」

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加片酬當然值得開心，不過素海霖都坦言會有壓力︰「之後的銷量一定要保持，萬一下跌大可以減番片酬，到時心情一定會不舒服，所以都要想方法保持個人熱度。首先要靠不同題材來突破自己，可能頭兩部有人會覺得我表現差，但希望慢慢會看到我的進步。」

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素海霖高興拍畢兩部AV，便有得加片酬，不過對她而言都有無形壓力。（陳順禎 攝）

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有積極保持身形

由於頭兩部都是未有劇情，純純粹粹的「動作片」，來到第三部會否有重大突破？「會是大家喜歡的劇情片，有角色演出，劇情仲要幾刺激。其實好多女優頭兩部作品都是冇劇情，來到第三部可以有突破我都好開心。」

素海霖在見面會現場，一腳踢打點一切。（陳順禎 攝）

除了保持熱度，初出道被備受爭議的身材，素海霖都有積極面對，今次見面亦明顯消瘦不少，面型尖尖的。「我都有食少咗，但始終不能夠滿足所有人，我好瘦時情緒會出現問題，會唔開心冇辦法工作，所以自己都要取得平衡。」

素海霖早前為男士保健產品拍廣告相。（資料圖片）

早前素海霖獲得首個廣告拍攝機會，為男士保健產品做代言，原來自成名後，都有不少客戶甚至片商找她合作。「陸續都有不少客戶傾合作，產品方面有避孕套、手機遊戲等，但一直都在洽談中。期間都有電影公司找我開戲，暫時都是一些有性感情節的，其實我唔介意有裸露鏡頭，但要有故事，亦會考慮會跟甚麼演員合作。」素海霖都笑言可能自己比較煩，暫都未有促成合作，希望不久將來可重踏影圈，做番場好戲。