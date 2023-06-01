73歲曹查理同黃一山飯聚飲54蚊紅酒　曾搵過千萬身家網友歎寒酸

73歲曹查理出道多年，最為人記得的必數客串周星馳電影《整蠱專家》飾演藥房老闆「單眼佬」，後他因投資失利，損失過千萬身家，後來他決定放低身段在內地登台做起儲人氣，仍然大受歡迎。

曹查理演下不少經典電影，單眼佬一角太深入民心。（影片截圖）

近日曹查理夥拍黃一山開直播拍片谷人氣。黃一山同樣在周星馳電影飾演「細龜」走紅，並一樣回到內地打拼，經歷頗為相似。兩人並非首次見面，今年3月二人便一齊出席深圳剪綵活動，搭膊頭合照，關係融洽。

黃一山到深圳出席剪綵活動，同場更有好友李子雄及曹查理。（微博：@黃一山）

直播中曹查理顯得頗為老態，皺紋盡現且頭頂顯得有些禿，且看上去頗為疲倦，更用手巾抹汗，有網友頗為擔心曹查理的身體。

黃一山與曹查理合照。（微博：@黃一山）

此外，曹查理片中邊同黃一山聊天，邊擺弄醒酒器，估計當晚飯局會招待紅酒。從飯聚片段可見，飯桌上確實有招待紅酒。席間除了有曹查理和黃一山外，還有多位好友出席飯聚，故曹查理準備了大箱紅酒，不過該批紅酒屬於6支禮盒裝，被爆網上售價僅為298元人民幣（約328港幣），每瓶約54元港幣。有網友指對於曾賺到過千萬的曹查理來說，這瓶紅酒頗為有失身價。不過翻查網上資料，該支紅酒另一個價格為單支1298人民幣（1430港幣），暫未知曹查理和黃一山是由哪個價格買入該批紅酒。

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