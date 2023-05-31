有線停播｜強尼感激有線助轉行　熄機在所難免：光榮完成歷史任務

有線電視收費台6月1日正式停播，結束歷史任務。有線多年來培育過不少人才，其中「ViuTV一哥」強尼都是由有線出身，原本做工程師的他，半途換跑道去有線講波，進軍電視圈做主持，才奠定今時今日的地位。強尼接受《香港01》訪問，指在有線的11年光陰為他主持節目打好基礎，而當中最難忘的回憶，他說是有機會跳出電視圈，在世界盃期間舉行收費的《足球大龍鳳》Talk Show，而《空間大改造》對他來說也意義重大。



有線電視收費頻道今日結束營運，將於6月1日周四正式「熄機」，現時超入屋的「ViuTV一哥」強尼，當初都是經有線入行，才成為電視圈的一分子。他原本在建築公司做工程師，04年見到有線球彩台的招聘廣告，便應徵做足球評述員，慢慢再做體育節目主持、綜藝節目主持。他感激ViuTV給自己主持和拍劇的機會，但無可否認，若非有線，他不會有轉行的機會，亦不能打穩基礎，在電視行業工作十幾年，開拓往後的路。

強尼近年在電視界很吃得開，除了感激ViuTV外，有線固然也功不可沒，亦是他轉行的契機。（Instagram：ilovemyoq）

在有線球彩台主持Phone-in節目和Live show，令強尼打好基礎，學識執生和主持技巧。（電視截圖）

強尼說：「以前有線嘅節目係好創新，譬如球彩台又會同球迷有Phone-in互動，好考反應，就算足球節目都會有趣劇拍下，喺體育以外嘅崗位多咗啲唔同嘅嘗試。世界盃佢不嬲都會搞嘉年華，要做Live show，又喺體育以外畀咗好多不一樣嘅經驗我。我本身做開體育，佢又畀機會我做《空間大改造》，開始咗娛樂綜藝嘅一條路，所以都要多謝佢哋。」

強尼（右）的「耶耶托利 Yeah Yeah Yeah」也是他在有線的經典之作，不少觀眾至今仍印象深刻。（電視截圖）

《空間大改造》是強尼轉型的一個契機，對他來說十分重要，這原本是日本節目，但他和其他主持加入了自己元素，觀眾亦很接受，強尼表示：「可能係《空間大改造》令我夠膽繼續留喺電視行業，甚至喺而家綜藝、拍劇發展，佢個基礎都好緊要，起碼我知我做體育以外，觀眾都接受到我做娛樂綜藝，畀咗個膽量我再繼續行而家條路！」

強尼指《空間大改造》對他意義重大，因這個節目才開拓了講波以外的新嘗試，當時的女拍檔是李嘉馨亦即是李佳芯。（電視截圖）

而除此之外，他在有線的11年光陰當然有不少難忘回憶，其中必數他首次參與的Talk Show《足球大龍鳳》，這是他和鍾國雄、龍華琛三位體育主持的收費棟篤笑，目的是宣傳世界盃，強尼坦言：「真係跳出電視以外，畀我哋有個時間去做一個Show，對收費電視體育台嚟講都幾突破！」除此之外，他做奧運和世界盃直播也十分深刻，尤其是人生第一次出Trip，都是跟有線去南非，即使到今時今日，都未試過出一個長達整個月的Trip。

強尼（左）10年曾在九展開《足球大龍鳳》世界盃棟篤笑，是他跳出電視圈的一個嘗試！（網上圖片）

對於有線收費電視要停運，強尼形容是「一個時代的終結」，但的確在現今的現實環境下在所難免，因為娛樂百花齊放，有串流平台，加上足球轉播權愈來愈貴等因素，都會令收費電視難以經營。他回憶起自己從讀書時期睇有線，到親身加入有線，到望見它停播，當中橫跨幾十年，不過強尼就寄語：「我諗係光榮地完成佢嘅歷史任務，作為喺嗰度出身嘅一分子，而家仍然喺呢個行業裡面做緊，我哋嗰班喺有線出嚟嘅人，都唔會忘記自己喺有線打拼嘅一段路！」