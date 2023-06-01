一舞傾城｜趙碩之清純少婦look獲激讚　被揭做舞小姐令兒子受罪

《一舞傾城》已經播至第三週，前2星期的激情鏡頭一直都不乏，昨日（31日）沒有強姦、SM、床戲等大尺度戲碼挑戰播放的底線。前日（30日）一集講到舞小姐馬玉媚（趙碩之 飾演）與客人去酒店開房，離開時穿著性感紅色低胸長裙，俯身時再凸顯她婀娜多姿的身材。原來趙碩之在劇中是一位小朋友的媽媽，為了要賺更多的錢才當上舞小姐，而她工作完卸好妝後便會到朋友家接兒子，她卸妝後清純造型網民指更加吸引。

劇情講到趙碩之與兒子的同學及家長一起去郊外野餐，她在袋中找紙巾時連同工作的卡片一起跌了出來，而卡片上正正印有「萬國城」三個字，其他家長見到後已經目瞪口呆。之後有一天趙碩之與兒子在餐廳吃早餐時，兒子表示不想上學，而且成績亦漸差，趙碩之問兒子原因時，兒子卻支支吾吾。

今日劇情講到趙碩之與兒子的同學及家長一起去郊外野餐。(《一舞傾城》截圖)

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趙碩之問到兒子在學校是否被欺負時，兒子掩著傷口坐到牆邊，最後她打開衣服一看，才知道兒子在學校被欺負，兒子更說了一句讓她心痛的句子：「媽咪，我嘅同學話你係雞啊！你係咪雞啊？」趙碩之立即崩潰，但因為要照顧兒子的感受，所以哄著他：「媽咪唔係雞，媽咪係兔仔！」她只可以背著兒子繼續流淚。

趙碩之問到兒子在學校是否被欺負時，兒子掩著傷口坐到牆邊。(《一舞傾城》截圖)

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