一舞傾城結局劇情16-20｜姚子羚身份敗露　蔡潔被迷姦李嘉遭出賣

《一舞傾城》劇情劇透，以1980年代及1990年代的香港作為時空設定，並以位於九龍尖沙咀東科學館道的「萬國城夜總會」作為主要虛構場景。由於當時的香港經濟起飛，股市大漲，聲色犬馬！男男女女，營營役役，拼命賺錢，一眾夜場採用大企業式管理，「見不得人」的所在變身「高級交際場所」，所以，就有了號稱「東南亞第一」的「萬國城夜總會」出現。

它不止經營夜總會，更有時鐘酒店、日式餐廳、美髮沙龍、時裝公司一條龍服務，挑選陪酒小姐嚴格，人人錄取後都會加以華麗包裝，必須令「萬國城」場中鶯聲燕語，豐乳肥臀，成為一個恍似酒池肉林的享樂窩。古惑仔志飛（楊明飾），周旋於兩位女主Monica（蔡潔飾）和Michelle（姚子羚飾）之間。臥底身份的見習媽媽生，同時穿插多名舞女的故事，論盡舞廳眾生相。

《一舞傾城》第十六集劇情劇透 (06/05) 陳星妤高鈞賢有發展

陳星妤收下關楚耀的分手費後，決定支持高鈞賢開拍第一部電影，高鈞賢欣喜，但仍希望陳星妤當女主角。陳星妤為家人預留好儲備，決心為自己打算，從夜場轉戰電影圈。作品票房大賣，陳星妤偕高鈞賢到萬國城跟姊妹們慶祝。李嘉不請自來，想藉投資高鈞賢的下一部電影來洗黑錢，高鈞賢不知其背後目的下，答應合作。梁焯滿捉走楊明手下，楊明獨闖救人卻受傷，再次得姚子羚及時解救，楊明的內心似有變化……李嘉帶姚子羚前往片場探班，意外發現王俊棠蹤影……

陳星妤高鈞賢有發展。（劇照）

《一舞傾城》第十七集劇情劇透 (06/06) 王俊棠終於要死

王俊棠被李嘉打暈後，遭拋下山坡。姚子羚灌醉李嘉，藉機取得洪泰夾萬鎖匙的倒模。唐文龍出獄，下廚給陳法蓉驚喜，陳法蓉感動不已。眾人到陳法蓉家聚會，姚子羚與蔡潔、楊明表現尷尬。唐文龍與楊明喝酒聊天，楊明坦言懷疑李嘉跟鄭恕峰全暗中販毒，但唐文龍依舊信任鄭恕峰。楊明為唐文龍設宴洗塵，唐文龍期望見到洪泰一眾老兄弟，惟只有鄭恕峰與李嘉來了一會就推說要早走，唐文龍有感世界已改變。姚子羚潛入洪泰總部，李嘉剛巧回來，發現夾萬被人動過……

唐文龍有感世界已改變。（劇照）

《一舞傾城》第十八集劇情劇透 (06/07) 鄭恕峰出賣李嘉

姚子羚獲楊明解圍，坦白潛伏目的。李嘉不懂欣賞高鈞賢的作品，拒收貨並要求重拍。高鈞賢與陳星妤只好另覓投資者，關楚耀藉此邀約陳星妤，並稱自己已離婚。鄭恕峰安排唐文龍看管機舖，楊明看不過眼，要查出鄭恕峰與李嘉的販毒證據。萬國城生意額下跌，富商提出收購被拒，遂籌備全新夜總會打對台。富商全力挖角，黃栢文召開會議卻威嚇眾人，陳法蓉、莊思敏拉隊罷工。唐文龍、楊明找到李嘉的毒品倉，鄭恕峰為求自保要對李嘉執行家法，李嘉慌張下公開一事……

鄭恕峰出賣李嘉。（劇照）

《一舞傾城》第十九集劇情劇透 (06/08) 姚子羚身份敗露

警方為販毒案追捕李嘉，李嘉獲莊思敏接濟。李嘉失蹤消息傳出，製作團隊擔心被拖糧，拒助高鈞賢補拍電影。唐文龍想為陳法蓉補辦婚宴，還安排拍攝婚紗照，陳法蓉喜出望外。黃栢文找親兄回來挽救小姐罷工行動，兄長大義滅親開除黃栢文，陳法蓉為義氣決定留下。莊思敏帶隊跳槽後，助新老闆挖角陳法蓉組各人，文凱玲為錢打算過檔，陳法蓉不怪她。姚子羚辭去萬國城工作，獲姊妹們舉行歡送會；鄭恕峰派人追殺唐文龍、楊明，蔡潔奮不顧身為楊明擋刀，姚子羚危急下開槍。

又要打。（劇照）

《一舞傾城》第二十集劇情劇透 (06/09) 蔡潔被迷姦

蔡潔送院幸沒大礙，姚子羚為隱藏女警身分向姊妹們道歉。蔡潔和姚子羚開心見誠對話，姚子羚承認曾對楊明有感覺，但已經放下。唐文龍上門警告鄭恕峰，稱不會再理會洪泰之事，過往恩怨一筆勾銷……高鈞賢與關楚耀洽談電影合作後，得知陳星妤加入關楚耀的公司，感不是味兒。文凱玲在金滿門夜總會被傅嘉莉摑傷，又遭莊思敏冷待，倍覺苦澀。唐文龍向陳法蓉補求婚，陳法蓉喜極而泣。文凱玲回萬國城訴苦，求陳法蓉原諒和收留。蔡潔隨客人出街被下迷藥，急致電楊明求救。