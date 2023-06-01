一舞傾城｜李婉華怒斥劇情露骨教壞細路　教人販賣初夜意識極不良

藝人李婉華目前現居加拿大，日前在自己頻道「豪華博客」，竟毫不留情公開批評王晶製作的劇集《一舞傾城》，怒斥劇情露骨教壞細路，且多色情鏡頭，又教少女販賣初夜，意識極不良！



李婉華力斥《一舞傾城》劇情露骨教壞細路。（影片截圖）

王晶製作的劇集《一舞傾城》播出以來靠不少重口味畫面，羸盡全城熱論，甚至連遠在加拿大的李婉華也有留意，惟劇情露骨且多色情鏡頭，讓李婉華不禁直批教壞細路，由其是袁潔儀強迫女兒「下海」販賣初夜，讓李婉華終於忍不住爆Seed：「我睇咗少少，唔係睇晒……內容好誇張，個阿媽強迫自己個女下海……」

窮到怕嘅KK媽為咗錢，竟然推阿女去賣身…

而作為媽媽的李婉華最氣憤劇情多次強調「處女」：「阿女，你試一次啦！你咪當自己唔係處女囉，你為咗阿媽，800萬呀！跟佢我哋咪脫貧囉，我真係唔想咁窮呀！但佢唔係窮㗎喎！」她狠批劇情不合理兼播錯時間：「套戲講來講去都係媽媽生點叫個客去買處，一定要講係處女，要好多錢買，大佬，你放在乜嘢時間播？用來撼ViuTV呀！我都以為係《華燈初上》咁，你可以拍到《胭脂扣》咁，但佢每一句對白都係講（處女）。」

然後就是強姦、掌摑，鬧交戲。（截圖）

而一同越洋開咪的林子博及藝人杜挺豪也加入討論，林子博認為現在小孩很夜睡，擔憂他們收看後會被《一舞傾城》教壞：「有個劇情好誇張，阿媽教個女點同男朋友解釋，話踩單車穿咗！」林子博坦言不如播四仔算，李婉華接着補刀：「有個男演員叫李嘉，同莊思敏有男上女下咁郁，不止係意識，係做埋你睇，痴線。你可以當笑片，但劇情真係好反智，入面全部係嫖客，全部都係雞....」