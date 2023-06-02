專訪︱WayV苦練《囍帖街》考起成員　Hendery肖俊化身廣東話老師

人氣男團WayV（威神V）早前來到香港舉行見面會外，5位成員錢錕、Ten、肖俊、Hendery及揚揚亦有抽空接受《香港01》訪問。他們除了分享首次來港見粉絲的感想以及練習《囍帖街》的辛酸史外，也互相爆料成員間出道前的難忘事和提及一些對未來的展望。



WayV在舉行香港見面會前特別接受《香港01》訪問。（陳順禎攝）

WayV首次來到香港舉行見面會，他們第一時間表示心情非常激動，因很多人未看過組合表演，所以這次特別準備了驚喜舞台，當作回報香港粉絲4年來的等待。難得來港，當然要問一下來自澳門的Hendery有沒有向成員推介美食，他講到：「當然有！例如茶餐廳，這次終於有機會嘗試最地道的味道。」提到茶餐廳，成員立即滔滔不絕列出必吃清單，包括菠蘿油、通粉、凍檸茶和華田等，更強調「奶茶是一定的」。

Hendery提到香港美食就滔滔不絕，開心這次終於可以與成員嘗試地道的味道。（陳順禎攝）

這次見面會WayV特別苦練謝安琪《囍帖街》，對於要練習廣東話錢錕大叫辛苦：「真的很難，對我們是說是完全新的語種。平時說英或韓語都OK，但廣東話單是標音已很困難…」他亦有即場示範「烏鴉」最考起他。揚揚則表示學到一句香港經典廣告對白「希望在明天啊嗎」，原來教他的Hendery分享這句說話從小就知道，所以想將當中的正能量傳遞給成員和大家。

撇除Hendery及肖俊，WayV一致大讚來自泰國的Ten廣東話發音最好。（陳順禎攝）

WayV出道後亦曾在不同大型頒獎禮上獲獎，問到未來目標，謙虛的揚揚表示只想完美做好見面會，未來做更多好音樂回報粉絲；Hendery則直言疫情後就像重新出發一樣，目標與粉絲有更多實體見面的機會。肖俊則提到已一年多沒有放假，所以短期內想回家好好陪家人。問道WayV會否想挑戰其他範疇，5人都相信做好本業，日後其他方面都能夠得心應手，音樂劇、戲劇和時裝等全部都想嘗試。

揚揚表示挑戰任何工作，但大家共識是先做好音樂。（陳順禎攝）

組合成軍4年想必發生過不少有趣事，請他們分享其中一件難忘事時，Hendery提起他們出道前曾玩喪屍遊戲，Ten錯手兜巴星掌摑了Kun一巴。他講到當時在公園聊到深夜，於是提議邊玩喪屍遊戲邊跑回宿舍，誰不知Ten玩得太投入一掌掌摑了正在捉人的Kun。不過這時Ten卻擺出一副疑惑表情並講到：「我不記得有這個情況…」可見他當時有多投入在遊戲中外，幸好對方也沒有放在心上。

Kun自言很愛香港，覺得香港的氣氛特別好。（陳順禎攝）

去到訪問尾聲，記者請問WayV會否有說話想藉此向香港粉絲傳遞，Hendery和肖俊特別用廣東話直接向粉絲表達心意。肖俊首先講到：「呢幾年大家都好辛苦，好多謝大家等我哋…我哋今次真係好努力做Fan Meeting回報大家嘅等待同愛，未來演唱會又好出新歌又好，希望大家都健健康康。」Hendery其後補充：「係好多Social Media上面都見到大家成日話『到香港做演出喇』，我哋今次就嚟咗喇，希望大家可以留低有一個美好回憶。」承諾下次要將演唱會帶來香港。

肖俊希望下次來港開演唱會，到時為大家帶來張國榮名曲《Monica》。（陳順禎攝）

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