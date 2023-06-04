林作被炒｜唔係第一次惡意抽水　兩年前已被狂鬧仍無汲取教訓

林作日前抽水鑽石山荷里活廣場謀殺案，出帖放售與疑犯同款的波鞋，被批冷血及「抽水抽著火水」。雖然他已急急刪帖，但網民卻大為震怒，向保監會投訴，並表示不會幫襯他所屬的保險公司英國保誠保險。今日，其保險公司在網上出聲明炒魷魚，林作亦已承認自己被炒。

林作被炒｜指事業只會更上一層樓：任何同我停止合作公司嘅損失！

林作竟然出post抽兇案水，遭網民鬧爆。(ig截圖)

保誠保險冇開名，但就表示已終止一位因社會悲劇發表不當言論的理財顧問之合約。（fb圖片）

林作已經唔係第一次惡意抽水，上年年尾，韓國首爾梨泰院昨晚發生人踩人事件，全球都密切關注事件發展，周星馳成香港第一人關注這件事後，林作表示自己是繼周星馳後成第二人關注此事。但是林作的發文內並沒有任何哀悼的字，只有向大家宣傳保險：「希望每位死者都有買到人壽保險。死亡的人全部是英年早逝，很多是家人目前或黎緊嘅支柱。一下子走咗，留低啲嘢，至少比死咗嘅動物黎得值錢 - 死咗嘅牛至少可以攞牛肉黎賣，死咗嘅人，好似呢啲後生仔，咩都冇留低。工作中的你，會是或者已經是家人經濟支柱的你，人壽，必不可少。」

林作回覆網民抽水不用看場合 (ig@jolamchok)

但林作第一次抽水，其實已是兩年半前，當時很多網民在留言鬧爆，但林作依然故我，間中有死人新聞就會出來抽水。

點擊下圖睇林作事跡：

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