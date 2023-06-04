林作被炒丨裕美傳3年前已做林太　認另一半做法較癲：會一齊承擔

自封「香港抽水王」的林作終於玩出禍！鑽石山荷里活廣場周五（2日） 發生謀殺案，2名女子遭不相識的39歲男子持魚生刀捅死，令全城震驚及悲痛。林作即時「抽水」出帖放售與疑犯同款的波鞋，被網民批冷血，雖然事後急急刪帖，但今早就被其所屬的英國保誠保險「炒魷」，不指名批評：「不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。

荷里活廣場兇案｜林作遭炒魷 保險公司：與公司價值觀背道而馳

林作將兇案攞嚟開玩笑，被網民投訴到去保監局。（林作ig）

林作被炒｜指事業只會更上一層樓：任何同我停止合作公司嘅損失！

保險公司今日發聲明透露有人被炒，後證實係林作。（facebook截圖）

林作女友裕美今日接受《香港01》電話訪問，指自己剛起身未知詳情說：「我只係知道佢一大清早就不停講電話，講咗好多嘢。」她表示不擔心林作失業，認為對方會處理得到，問到可覺得林作言論太過火？裕美說：「佢做法係比較癲，我都認同，最大問題係搞埋我嘛，啲網民鬧埋我，我心諗關我咩事呢？鬧埋啲：『睇吓你同你屋企人幾時出事』，我心諗，有時網民仲癲過佢！」

林作被炒｜唔係第一次惡意抽水 兩年前已被狂鬧仍無汲取教訓

裕美都覺得林作嘅做法輍癲。（ig@wadahiromi）

現轉行做珠寶生意的裕美，經常被林作吹捧賺好多，可以養起他，裕美謂：「我可以養得起佢，但我寧願養個小朋友囉，佢咁大個人。」她亦不會安慰林作，但作為身邊人，亦會陪伴一齊承擔：「安慰都唔需要喇，佢唔會難過架！佢每次做完一樣嘢，會覺得我個point唔係講緊嗰樣搞笑嘢，唔係認同個犯，佢係分得好清楚、好仔細，佢好知自己做緊乜嘢。佢咁大個人知自己做緊乜，同埋你改變唔到佢，叫佢唔好咁癲，但佢係唔會理你，所以佢會繼續，但作為佢身邊嘅人，佢有事都會一齊行，一齊去承擔，但我諗佢冇乜嘢。」有傳聞林作會去另一間保險公司，裕美表示不清楚。

裕美話會陪佢一齊承擔。（ig@wadahiromi）

33歲林作與34歲裕美傳2020年在半山麥當勞道豪宅，透過視像在海外律師見證下結成夫妻，更瞞住林媽媽Lily在家中大搞Party，搞到林媽媽忍不住話「如果係真會斷絕母子關係」，其後二人死口否認已婚。

林作同裕美被指喺2020年已秘密結婚，但二人死口唔認。（資料圖片）