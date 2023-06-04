林作被炒｜指事業只會更上一層樓：任何同我停止合作公司嘅損失

林作因就荷里活廣場日前發生的兇案「抽水」，遭網民圍插，並發起抵制其所屬的英國保誠保險公司。而保險公司今日終表明割蓆，並已因「不當言論」終止與林作的合約，林作回應《香港01》時，表明不覺得「玩大咗」，認為事件只會令自己事業更上一層樓，日後他除了保險工作外，更會多線發展，又謂：「任何同我停止合作嘅人或者公司嘅損失！」



林作有「抽水王」之稱，日前他就住荷里活廣場兩死的兇案出Post，放售與疑犯同款的波鞋，被批冷血及「抽水抽著火水」。雖然他已急急刪帖，但網民卻大為震怒，並表示不會幫襯他所屬的保險公司英國保誠保險。今日保誠在社交平台發聲明，表示：「知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場。經過內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。我們亦有清晰的『社交媒體指引』，所有員工及理財顧問理應遵守。」

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林作被英國保誠保險終止合約。（fb圖片）

獲公司高層親自致電解約 尊重決定

林作承認聲明中所指的理財顧問就是他本人，透露由最高層致電終止合約，他說：「公司嘅最高層親自打畀我，我自己覺得係好有禮貌，好簡單通知我話搞唔掂、處理唔到，必須要終止我嘅合約，我係好尊重公司嘅決定，在商言商，公司有佢自己嘅商業原則，我覺得係無可厚非，我完全冇特別諗法，我OK。」他指自己有他對事件的睇法、言論，又謂：「我忠於自己嘅言論，我好平淡，好老實講喺我嘅角度嚟睇，我自己係叻仔，我認為我係人才，最緊要留得青山在、哪怕冇柴燒？我嚟緊嘅事業發展我唔擔心，我覺得係有危就有機，而家係一個危嘅情況，只會令我更上一層樓，我好樂觀！」

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林作因抽水荷里活廣場兇案激嬲網民。

堅持多線發展：林作保險，顛覆保險業！

他表示自己近年在保險界、培訓界、教育界、財商界都很有發展，亦有興趣繼續娛樂事業，搞棟篤笑。他說現時正好是讓他有多向發展的時機，亦會繼續留在保險界，他說：「我唔單止有興趣，而家畀個時間我諗一諗，有個多向發展，我決心係繼續搞落去。我一直都講：『林作保險，顛覆保險業！』，係我三年嚟嘅座右銘，我一啲都唔擔心唔能夠繼續。」

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林作表示會繼續顛覆保險界。

唔覺玩大咗 抽水係事業一部分

問到因抽水言論而失業，林作直言完全唔覺玩大咗，他說：「完全唔覺得係玩大咗，我從來都覺得言論係我嘅事業生命一部分，咁多年嚟大家都知道，作為『香港抽水王』，每個月都有唔同嘅言論造成輿論風波，呢次喺我角度係冇任何分別。」他稱自己無法控制公司反應，但他向來都做自己，亦因此在香港圈粉無數、支持者眾多，他補充：「呢個商業價值只會潛力無限，好容易得到各大老闆欣賞，所以我一啲都唔擔心！只能夠講，係任何同我停止合作嘅人或者公司嘅損失！但係我會尊重大家嘅決定，有咩所謂啫？大家大把嘢可以做啦！」