6歲出道台灣激萌雙胞胎「左左右右」曾紅到去美國　15歲近照曝光

台灣雙胞胎組合「左左右右」6歲發片出道，還一度紅到四次登上美國脫口秀節目「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）。



轉眼間兩人已滿15歲，日前在社群上曝光近況已正式從初中畢業。

點圖看看二人小時候的照片及最新分享的畢業照：

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左左右右2日分享了初中畢業典禮的照片，兩人從可愛的小女孩，長大成為清純少女，綁著馬尾的她們身穿制服，高喊：「我們畢業啦！準備開始下一階段的旅程！」

同時也慶幸今年她們很幸運能夠如期舉行的畢業典禮，不少網友都留言恭喜她們順利初中畢業。

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其實2022年左左右右就宣告要暫停演藝事業，專心準備初中會考。

如今兩人順利畢業，也有不少網友關心兩人之後是否還是會上同一所高中。

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