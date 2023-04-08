5歲雙胞胎吵架戲精上身抖音爆紅　事後「不誠懇道歉」讓全網笑翻

大陸遼寧一對5歲雙胞胎兄弟西西和貝貝日前因為畫畫起了爭執，進而演變為「武鬥」場面，兩兄弟被母親制止後，要求雙方各自陳述事發經過。兄弟倆「戲精上身」的各執一詞、據理力爭，堪比史詩級脫口秀專場，過程全被母親用手機拍下，影片在網路上引起廣大迴響，不僅讓網友看得樂開懷，也覺得這對活寶兄弟天真的可愛。



西西和貝貝的母親在抖音上紀錄著兩兄弟打打鬧鬧的日常，獲得870萬的關注量。這條兄弟倆吵架完，在媽媽面前各自陳述事發經過的影片更是獲得420萬人的點讚，瞬間讓外界認識到這兩位可愛的雙胞胎兄弟。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 18

根據兩兄弟的「口供」顯示，西西正在畫一頭「不完美」的豹子，由於手畫得太小而不滿意，這時，貝貝畫了一個強壯的手臂，還取笑西西的手畫得太小，兩人便打了起來。衝突過程中，貝貝將西西的額頭抓破，讓西西一整個無法釋懷，就連向媽媽說明的時候，仍顯得相當氣憤。

影片在抖音上爆紅之後，不少網友留言表示，「家有一對活寶真是太熱鬧了！」；「我們小時候吵架就是這樣」；「兩兄弟像在說相聲一樣，太可愛了」；「看了好幾遍，真可愛」。

【同場加映】爆紅「抖音第一美女」認開美顏 關濾鏡真面目微博瘋傳網民看傻（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】