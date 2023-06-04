南宮珉新婚豪宅市值達1800萬　內設私人健身室飽覽漢江美景

韓國視帝南宮珉去年9月與拍拖7年的女友陳雅凜結婚，近日節目《Free Doctor》公開了二人位於首爾聖水洞的愛巢。原來這是南宮珉出道25年後首次自己擁有的物業，目前已升價至約30億韓元。



南宮珉與陳雅凜的新婚愛巢位於首爾聖水洞。（tvN）

南宮珉與陳雅凜的新婚愛巢位於首爾聖水洞的Seoul Forest Hillstate，他於2017年以14億2,500萬韓元（約855萬港元）購入，有指現在已升值至30億韓元（約1,800萬港元）。二人的愛巢總面積約1,980呎，由於層數夠高，因而能夠輕鬆飽覽漢江美景。裝飾則主要以白色為主，地板鋪上白色雲石，南宮珉以前也在節目上講過非常滿意這種感覺冰冷的裝潢。除了空間十足的大廳和衣帽間外，南宮珉家更設有私人健身室，房間內放滿不同的健身器材。

裝修前單位走暖色木系。（tvN）

南宮珉將愛巢成冰冷都市風。（tvN）

點擊下圖參觀南宮珉、陳雅凜愛巢裝修前後：

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南宮珉曾分享過這間房子是他出道以來第一個擁有的物業，雖然他目前片酬為2億韓元（約120萬港元）一集，理應早就置能置業，但2017年前他一直過着租樓的生活長達數十年。為自己買樓前，南宮珉決定先分別為父母和胎弟置業，因而才花了足足15年才脫離租樓生活，可見他以家人為先的心。

私人Gym Room成為了焦點！（tvN）

南宮珉出道第15年才首次為自己置業。（網上圖片）

更多南宮珉大屋內部照片：

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