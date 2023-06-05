荷李活90年代玉女乳癌末期「老公卻出軌美女經紀人」11年婚姻玩完

荷李活女星莎儂多赫提（Shannen Doherty）以清新形象出道，憑藉劇集《高校貴族》（Beverly Hills, 90210）「布蘭達」一角爆紅，躍升90年代玉女紅星，不幸的是，卻在2015年被診斷出罹患乳癌，病情雖一度得到控制，但2020年癌症又復發到了第4期，不只健康出狀況，就連婚姻也亮紅燈，莎儂多赫提前段時間傳出11年婚姻觸礁，決定與攝影師前夫分開，而近日離婚主因也曝光，外傳是因為前夫在罹癌時出軌，讓莎儂多赫提憤怒不已，不想留一分錢給對方。



綜合外媒報導，莎儂多赫提2011年10月與攝影師前夫Kurt Iswarienko，2023年分居，上個月申請離婚，長達11年多的婚姻畫下句點。

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莎儂多赫提發言人透露「她不想要離婚，但不幸的是她覺得自己別無選擇」，並且進一步透露，Kurt的經紀人柯莉兒格林「密切介入」，似乎暗示柯莉兒就是插足莎儂多赫提與Kurt婚姻的第三者。

發言人表示，莎儂多赫提目前健康狀況非常不好，婚姻挫敗也讓她感到痛苦，莎儂多赫提與Kurt的婚姻因為沒有婚前協議，因此正在積極尋找不需要付贍養費也可以離婚的方法。

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莎儂多赫提曾有過三段婚姻，第一任老公是資深影星佐治咸美頓（George Hamilton）的兒子Ashley Hamilton，不過兩人婚姻僅維持一年，2002年她再與電影製片Rick Salomon結婚，9個月後便向法院聲請婚姻無效，2011年她嫁給攝影師Kurt Iswarienko，如今也於上個月離婚，結束長達11年的婚姻。

莎儂多赫提2015年診斷出罹患乳癌，此後開始積極治療，並透過社群平台分享抗癌生活，經過治療病情一度得到好轉，未料，2020年癌症再度復發，且來到第四期，讓她情緒崩潰，悲痛喊「為什麼是我。」

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