歌手扮性感貓女向老佛爺致敬　受訪全程扮貓叫　網民戥個主持慘

一年一度的Met Gala再次舉行，而今年的主題則是為了致敬已故的傳奇設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld。這次的名人明星們紛紛穿上了老佛爺生前設計的服裝之外，還有不少人更是花足心思打扮成老佛爺的愛貓「Choupette」，其中的謝勒力圖（Jared Leto）還索性穿著貓咪造型的公仔裝入場。



值得一提的是，今年首次出席典禮的饒舌歌手Dojo Cat也精心打扮成了貴氣十足的性感貓女，據悉她身上所穿的白鑽禮服竟是花費約6個月純手工製作而成的。另外，不僅禮服上超閃的鑽石是設計師一針一線縫製上去，連帽衫、貓耳、大露背都是禮服的亮點。

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但更要敬佩的是，不僅禮服亮眼，其實Dojo Cat的妝容也很有想法。為了能夠更貼近貓咪的形象，Dojo Cat甚至將假皮貼在臉上，為此她的團隊在典禮前就花了兩個月的時間為她建模、雕塑、搭配貓妝等，最後Dojo Cat才成功變身成一隻氣質又高雅的貓。有趣的是，Doja Cat除了形象像貓，連接受主持人採訪時她也只以「喵喵叫」的方式來回答，除了讚歎Dojo Cat敬業，網民也說真的也要心疼主持人三秒。

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