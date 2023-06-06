一舞傾城 |吊威也晒長腿疑走光　陳星妤：我冇走光入面有着打底褲

TVB熱播劇《一舞傾城》進入結局篇，劇情愈來愈緊張，引起不少觀眾討論。而對於劇集收視最高突破20.4點，兩大主演蔡潔、陳星妤今（6日）出席宣傳時都表示好開心。

大家出席劇集宣傳。（梁碧玲攝）

對於首次拍劇已經有好成績，陳星妤非常感謝觀眾支持。而提及到在最新一集，她有一幕吊威也出場畫面，從高空慢慢飄下來疑走光，對此接受訪問時她就表示：「我其實冇走光，因為入面有着打底褲。」表明在正式拍攝前已嘗試鏡頭走位。

陳星妤強調自己有穿打底褲沒有走光。（梁碧玲攝）

另外，蔡潔最近因為在網上節目《絲打圍爐》中，表明因多年被指與李佳芯撞樣而感到困擾，似乎好介意被指是李佳芯2.0。對此問及是否因困擾多時，所以突然在節目中爆發出來，她就表示：「其實要講嘅分享嘅之前都已經講晒，所以今日唔想再講呢件事。（網友話唔係因為李佳芯都唔識蔡潔喎？點睇呢？）我會接受大家所有意見，希望自己可以繼續進步。」

蔡潔不想再講有關李佳芯的事情。（梁碧玲攝）

提到因為劇集問題李婉華同王晶隔空開火罵戰，蔡潔就認為：「我覺得唔同觀眾睇完都有自己嘅旁解，我覺得好正常。佢哋可以自己去自由發揮對呢部劇嘅感想，但係我都喺度多謝佢哋嘅關注。我個人方面有睇到大家嘅評價，我好開心接受所有嘅批評、意見，同埋多謝大家對我自己嘅表揚比之前進步咗。」而在旁的陳星妤亦認為不同觀眾有不同理解，因為這一類型的劇集題材比較少見。