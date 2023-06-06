一舞傾城｜劇情惹爭議難有十全十美　陳法蓉：所有嘢等觀眾去決定

TVB熱播劇《一舞傾城》引起不少熱話，今（6日）一眾演員就出席劇集宣傳，對於劇集收視突破20點，沙律媽陳法蓉（Monica)大表開心，還透露因劇而多了工作機會。

一眾演員出席宣傳。（梁碧玲攝）

《一》劇進入結局篇，最高收視收20.4點，劇情愈來愈進入高潮，引起不少觀眾關注。對於劇集有好成績，Monica接受訪問的時候就表示：「好開心，呢段時間多咗好多代言搵我，我覺得收穫好豐富，好多謝呢部戲。」

唐文龍﹑陳法蓉在劇中飾演夫妻。（梁碧玲攝）

李婉華﹑王晶因劇集隔空罵戰。（網上截圖）

而近日李婉華就在頻道「豪華博客」中開腔批評《一》劇，指出劇情露骨教壞細路等，隨即該劇集製作人王晶就在微博進行反擊，指出李婉華演技差勁是過氣藝人，對此Monica就表示沒有去關注該事件，所以不多作回應，但站在個人角度就認為：「我深信梗有人鍾意梗有人唔鍾意，我覺得係自由。我自己嚟講喺唔同網絡平台見到好多人讚部戲，我好開心。另一方面故事係一個以夜總會嚟做背景嘅，我覺得所有嘅嘢等觀眾去決定。」而在旁的青龍哥唐文龍就表示：「我覺得呢部戲喺9:30出現，有家長指引，再加上呢種故事背景其實係一定有呢類型嘅形態。每個故事有人批評有人會讚，我覺得晶哥從來唔會計錯數，所以我覺得冇問題。其他人點諗佢有佢自由講佢嘅說話，但我哋自己做得好嘅對得住天地良心就OK。」

陳法蓉表示沒有留意隔空罵戰的新聞。（梁碧玲攝）

另外，劇集進入結局篇他們二人有不少親密戲出現，問及拍這類戲有沒有向女朋友報備，唐文龍就表示：「冇，我自己工作性質需要，冇話報唔報備，反而有啲動作戲佢會緊張。」因為女友會擔心他受傷。而對於他日前表示目前階段工作為主，結婚一事不著急，問及女友有否催婚或迫婚他就表示：「呢啲嘢冇得迫，同埋大家有個默契，順其自然。」