藍瓊纓死忌將至何超瓊代出席幼稚園校慶　同何超鳳何超蕸激罕同框

賭王何鴻燊二房藍瓊纓去年6月離世。藍瓊纓14歲嫁給何鴻燊，生前備受賭王寵愛，為他誕下四女一子，其中長女何超瓊為何鴻燊賭業王國接班人，能力出眾尤為觸目。另外三名女兒何超鳳、何超蕸、何超儀和一名兒子何猷龍也都獨當一面，位位出色。

賭王何鴻燊和二房藍瓊纓一家人。（VCG）

藍瓊纓生前行善不遺餘力，多次捐贈東華三院，2017年更以東華三院和個人名義創辦東華三院何藍瓊纓幼稚園，為屋邨學生提供教育服務。藍瓊纓逝世後，何超瓊便繼承母親遺志，作代表出席幼稚園活動和打理相關事務。幼稚園上月31日迎來5周年校慶，邀來教育局首席教育主任鄭國仁先生任校慶典禮主禮嘉賓，當然也不少得邀請藍瓊纓三名女兒何超瓊總理、以及何超鳳、何超蕸任貴賓。

二房子女位位獨當一面，能力出眾。（VCG）

從相片可見，何超瓊、何超鳳、何超蕸均穿上簡單又隆重的黑色長裙示人，得體又莊重。大合照中，何超瓊、何超鳳、何超蕸並排而坐，看得出三姊妹感情融洽，三人手持紀念品，前面坐住小朋友，何超瓊露出慈愛笑容，氣質溫柔。

賭王逝世後，何超瓊成接班人，接掌家族事務。（小紅書）

本月11日便是藍瓊纓死忌，而何超瓊三姊妹於這段期間作過世母親代表，以「建校捐款人家族成員」出席校慶典禮，不但肯定了藍瓊纓對學校的貢獻，也令這個校慶別具意義。合照中雖未見何超儀和何猷龍，不過二房三姊妹出席已深具分量。

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