《造星V》王鋒臨場改舞步被阿澤投訴　導師馮允謙：兩個都係乖仔

馮允謙與黃淑蔓（Feanna）今午（8日）齊齊出席活動，適逢Feanna 22歲生日，Jay Fung即席獻唱生日歌，二人又合唱《報復式浪漫》。

身為《全民造星5》導師，Jay Fung接受訪問時不忘力sell一班囝囝 ，而問到昨晚播出一集，阿澤對王鋒因未有跟隨原先夾好嘅舞步而有微言，Jay Fung就話：「其實都要再了解事件，但我認識嘅王鋒係乖仔同勤力，如果佢真係做錯事我會鬧佢，不過我都要再了解下。我同Rosa當時喺現場專注喺阿澤嘅反應，但因為好多其他嘢發生緊，所以我都要了解多啲，佢哋兩個都係乖仔，我唔想講太多。」

Jay Fung 話自己會以冷靜方式去同參賽者解決問題，而唔會惡或鬧。（葉志明攝）

問到今屆《造星》暫時仍未公布勝出會有什麼安排，Jay Fung話自己都唔太清楚，但希望大家都有好發展。「我覺得佢哋都係好想做Artist ，我希望可以多啲人留意佢哋做嘅嘢。佢哋好有才華、好乖，我同Rosa都係教佢哋做一個好人，所有嘢都係要好態度、要正面。」Jay Fung又否認搵王鋒、Jason、樂樂以及Carson拍MV是偏心，他解釋是與MV導演商量後得出的結果，又希望之後有機會與其他仔合作。」

黃淑蔓生日願望除世界和平外，亦希望可以快啲有音樂作品推出。（葉志明攝）