新聞女王｜譚俊彥首孖佘詩曼做情侶　讚對方感染力強：神一般存在

視帝譚俊彥（Shaun)今（9日）出席《苗圃挑戰12小時2023啟動禮》活動，身為年度活動大使的他將會參加42公里馬拉松賽事，他認為可以透過運動又可以做慈善是一件開心事。

譚俊彥獲委任為年度活動大使。（梁碧玲攝）

獲邀擔任苗圃年度活動大使，Shaun第一時間答應出任，因為對他來說結合運動去行善是一件開心事，他接受訪問時表示：「每一次跑馬拉松嘅時候，喺隔離唔識嘅人佢會支持你，佢會同你講加油，呢個精神我自己最鍾意，所以我聽到尤其而家可以用自己少少綿力去希望多啲人參加呢啲比較幫助到人嘅活動，我第一時間參加。」而他將會參加跑42公里賽事：「運動對我嚟講係休息，呢個活動有一個藉口，我同劇組講好似我一定要去做呢個活動，反而係一個休息時間。」

譚俊彥原先在土瓜灣餐廳，即將搬去灣仔。（梁碧玲攝）

另外，提到餐廳將搬新店舖一事，Shaun就表示目前進展順利：「我哋會搬去灣仔依家裝緊修。依家變咗做地舖當然我哋面對嘅嘢員工、地段，但我同拍檔好開心一齊齊心去完成咗呢件事。」餐廳預計在7月尾開幕。

譚俊彥﹑崔建邦將會參加42公里賽事。（梁碧玲攝）

而提到現時忙拍攝劇集《新聞女王》，他就表示自己戲份即將拍完，在劇中與佘詩曼飾演情侶，第一次同她合作，大家合作得非常愉快：「我最開心同佢今次處理感情關係，係比較成熟啲，就算嗌交都好，觸動人心嘅地方唔係話喊得好犀利，係大家因為理解而去改變。我覺得好似拍咁多部劇都暫時未搵到個拍檔可以做到呢個效果，當然阿佘係神一般存在，所以希望將來有更多機會合作。」雖然他戲份不多，但為求演得好二人在拍攝前溝通許久，絕對是好演員。