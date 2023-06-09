隱門劇情劇透11-15集｜湯洛雯陳展鵬上床？魯振順當年有份打劫

《隱門》劇情大致：三十年前，悍匪葉嘯天(吳岱融飾)於一宗械劫案被捕而入獄。當年曾為嘯天接贓的女兒改名換姓，以張心月(黃智雯飾)之名重新生活，並嫁予遊艇大王殷昊然(黃子恆飾)；另邊廂，因劫案喪命的同黨遺下兒子莊子喬(陳展鵬飾)，幸得好心人鄧承謙(魯振順飾)收養。一宗車禍令子喬、心月再次相遇，車禍的矛頭卻直指剛出獄的嘯天！心月無法再逃避嘯天這個夢魘，婚姻關係也出現危機。警察楊忻曉(湯洛雯飾)介入調查，更對嘯天、子喬死咬不放。三十年的恩怨重新掀起，當年牽涉劫案的所有人，都被捲進漩渦當中……

《隱門》第十一集劇情劇透 (06/12) 吳岱融又無事

吳岱融的出現令眾人虛驚一場，湯洛雯因之前的罪行逮捕吳岱融，黃智雯及陳展鵬以為定可將吳岱融繩之於法，但吳岱融用了種種手段，湯洛雯也奈何不了他。盧宛茵仍覺黃智雯與吳岱融串謀，更因想拉攏楊可瑩而挑撥離間，使黃智雯倍感焦慮。吳岱融因投靠黑道猛人杜燕歌而飛黃騰達，更向阮浩棕送禮示好。阮浩棕公司岌岌可危，張翼東的女友劉佩玥提出入股，問父親魯振順借錢卻不果，更被氣得離家出走。湯洛雯發現袁鎮業已有未婚妻，大受打擊，湯洛雯誤認眼前的陳展鵬是袁鎮業，豁出去示愛。

吳岱融又無事。（劇照）

《隱門》第十二集劇情劇透 (06/13) 湯洛雯陳展鵬上床？

湯洛雯宿醉醒來，為昨晚疑似被強吻的事向陳展鵬興師問罪，陳展鵬卻答得模稜兩可……黃智雯又再見到黃子恆的幻覺，盧宛茵看穿黃智雯害怕，心生一計作弄她。張翼東掏空公司金錢，阮浩棕與拍檔胡㻗同找張翼東算帳，竟發現張翼東準備離去，劉佩玥大受打擊。陳展鵬帶黃智雯到老人院做義工，遇上另一義工韓馬利，張國強弄失了金錶，陳展鵬一口咬定是韓馬利所為……阮浩棕私下聯絡陳展鵬向他告知劉佩玥之事，陳展鵬與魯振順欲勸劉佩玥回家….

湯洛雯陳展鵬上床？（劇照）

《隱門》第十三集劇情劇透 (06/14) 黃智雯想走佬

湯洛雯受張國強所託，勉為其難找上陳展鵬答謝。湯洛雯終想起酒醉時的情境，漸對陳展鵬改觀。阮浩棕眼看劉佩玥為公司未能撐下去而失望，盡最後努力挽回金主，豈料吳岱融成為新金主。吳岱融提出賭局，若然阮浩棕輸掉，要同吳岱融合作，阮浩棕答允……保險金終於批出，黃智雯一心想帶楊可瑩到外國過新生活，怎料盧宛茵故作可憐令楊可瑩不捨。同時，黃智雯在家長群組被抹黑，頓時感左右為難，卻因陳展鵬的一席話，終作出了驚人的決定……

黃智雯想走佬。（劇照）

《隱門》第十四集劇情劇透 (06/15) 韓馬利係陳展鵬阿媽

黃智雯要帶楊可瑩遊學，盧宛茵驚訝。黃智雯臨行前，想為陳展鵬與韓馬利解開心結，可惜未能成功。阮浩棕近日似性格大變，令劉佩玥感到奇怪。劉佩玥覺得阮浩棕仍有所隱瞞，決定靜觀其變。張國強於老人院反應異常，湯洛雯猜出是吳岱融所為。吳岱融無意中碰到韓馬利，陳展鵬才意外得知二人早就認識，追問下，韓馬利終說出當年淒酸的種種，完全顛覆陳展鵬認知……阮浩棕拍攝的MV內竟然有三十年前金舖劫案的賊贓胸針….

陳展鵬多咗個阿媽。（劇照）

《隱門》第十五集劇情劇透 (06/16) 魯振順當年有份打劫

湯洛雯將當年徐榮惡意推倒母親的證據傳給陳展鵬，陳展鵬因徐榮在心目中的好人形象破滅而情緒爆發。陳展鵬見魯振順路不拾遺，慶幸自己仍有一個好父親。黃智雯得知阮浩棕拍《賊王傳》，既憤怒又擔心，相反劉佩玥得知阮浩棕想法後全力支持。湯洛雯發現阮浩棕拍攝的MV內有當年金舖劫案的賊贓胸針，而胸針是劉佩玥兒時在家發現。湯洛雯上門找劉佩玥，劉佩玥打算將胸針交給湯洛雯，胸針卻突然消失……湯洛雯找到魯振順與劫案相關的證據，找魯振順對質，魯振順矢口否認。陳展鵬偷偷跟蹤魯振順……

魯振順當年有份打劫？（劇照）

《隱門》角色演員對應表

陳展鵬飾莊子喬｜黃子恆飾殷昊然｜杜燕歌飾胡福文

黃智雯飾張心月｜張國強飾楊志強｜譚偉權飾錢七

湯洛雯飾楊忻曉｜楊可瑩飾殷梓晴｜徐榮飾莊振南

吳岱融飾葉嘯天｜韓馬利飾彭蘇菲｜吳瑞庭飾高文治

劉佩玥飾鄧希宜｜袁鎮業飾甘小新｜梁皓楷飾成漢

阮浩棕飾張逸風｜程可為飾陸貴鳳｜孟希璘飾關家寶

盧宛茵飾朱美琳｜胡㻗飾關敬斌｜吳天佑飾程有全

魯振順飾鄧承謙｜張翼東飾丁子力｜葉曉陽飾傅棠